MLADI AMERIKANAC PUCA OD SAMOPOUZDANJA PRED OKRŠAJ SA NOVAKOM: Otkrio šta će biti njegova PREDNOST u meču protiv Srbina!

polufinale us opena

Protivnik Novaka Đokovića po prvi put u karijeri i to ni manje ni više nego u polufinalu Ju Es Opena je mladi američki as – Ben Šelton!

Posle pobede za pamćenje protiv iskusnijeg kolege iz reprezentacije Fransesa Tijafoa od 3:1 u setovima, Šelton nije mogao da sakrije oduševljenje:

"Ovo je bio pravi fizički boj, test izdržljivosti. Sa jedne strane Franses, sa druge pakleno vreme, gde smo u sigurno 75% slučajeva završavali poene iscrpljeni. Na kraju trećeg seta, kada sam morao da dam sve od sebe, imao poen za set na 6:5 napravio sam duplu servis-grešku. Onda sam imao sreće sa divljim udarcem da povratim ravnotežu u taj-brejku, ali iz toga vidite kako je sve izgledalo vanredno. Ipak, mislim da je ključ pobede bilo to što se nisam predavao, i verovao da ću moći fizički da izdržim do kraja, bez obzira na bol. Toga sam se držao i to se isplatilo“, rekao je Šelton.

I pored svih napora, kod Šeltona se vidi da uživa u tenisu.

"To je tačno, ponekad baš puno uživam u mečevima. Srećan sam da vidim moju porodicu i prijatelje u “boksu”, od njih dobijam neke simpatične signale i uživam u interakciji sa ljudima dok sam na terenu. Takođe, uživam u tenisu, bez obzira koliko teški bivali neki mečevi – sebi govorim da je su ovo zapravo najbolji momenti mog života. Mislim da sam danas proživeo jednu takvu priču”, uz osmeh nam prenosi Šelton.

Meč protiv Novaka Đokovića će za mladog asa predstavljati jedinstven izazov, ali veruje u svoje mogućnosti.

"To će svakako biti izuzetan izazov, a pogotovo kada igrate protiv nekog ko je tu bio toliko puta i izlazio kao pobednik iz takvih mečeva. Nemoguće je ne misliti o tome – koliko je postojan fizički i psihički jak i za to se treba dobro pripremiti. Takođe mislim da postoji jedna mala prednost za mene, a to je da protiv mene nije nikada igrao i da će morati da se prilagodi na moju igru. Nadam se da ću tog dana moći da isporučim nešto što se ne viđa svakog dana na turneji, što bi moglo da ga poremeti..." uz dozu umerenog optimizma odgovara Šelton.

"Ne mogu da se setim kada sam ga prvi put gledao na TV ili uživo, jer kao mlad nisam previše pratio tenis. Mislim da je to ipak bilo za njegovo finale sa Rodžerom na Vimbldonu 2019. godine, da sam tada gledao njegov celi meč. Danas nam tehnologija omogućava da odloženo gledamo skoro sve što nas interesuje i mislim da će polufinale biti dosta izjednačeno“, zaključuje Amerikanac.

Kurir sport/Vuk Brajović