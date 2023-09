ĐOKOVIĆ OSTAO TAJANSTVEN: Dritan Abazović pokrenuo inicijativu da Novak dobije CRNOGORSKI PASOŠ, evo šta Srbin misli o tome!

Veliku pažnju javnosti u regionu privukla je izjava premijera Crne Gore u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da bi voleo da Novaku Đokoviću dodeli status počasnog državljanina Crne Gore.

Abazović je nedavno rekao je da planira teniseru Novaku Đokoviću da uruči pasoš Crne Gore.

"Ovde nema nikakve presije, to je stvar volje, on je i bez toga podjednako dobrodošao. I ne samo on, već bilo ko ko zaista zaslužuje i može da bude promoter, između ostalog, naše zemlje Crne Gore", istakao je Abazović.

Na pitanje da li bi prihvatio crnogorski pasoš, Novak nije dao jasan odgovor.

Srpski as je uz osmeh na licu kratko prokomentarisao inicijativu premijera Crne Gore:

"Pričaćemo, videćemo"... ostao je tajanstven Srbin.

