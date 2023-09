"BORIŠA MI JE POSLAO PORUKU" Đoković otkrio da se dopisivao sa Simanićem: Zahvalio se na podršci! Rekao sam da se MOLIMO ZA NJEGA

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nakon plasmana u polufinale US opena otkrio je da se dopisivao sa srpskim košarkašem Borišom Simanićem.

Novak je poslao je poruku podrške Simaniću, kome je nakon udarca koji je zadobio na meču protiv Južnog Sudana odstranjen bubreg.

Stravična vest iz Manile potresla je Đokovića koji je u znak podrške na svom Instagram storiju objavio fotografiju na kojoj se vidi situacija u kojoj je Boriša zadobio koban udarac od reprezentativca Južnog Sudana Nunija Omota. Srpski as je označio Borišu i okačio emtikone sklopljenih ruku u znak molitve i srce.

Nakon plasmana u polufinale otkrio je da mu je srpski košarkaš odgovorio na poruku.

"Stvarno mi je jako žao šta se desilo Boriši (Simaniću). Nije izgledalo toliko jako kada se gleda preko ekrana, ali šta je to sve proizvelo - zaista je strašno. Jutros mi je poslao poruku, na Instagramu, zahvalio se na podršci, uzvratio sam mu rečima podrške. Rekao sam da mu šaljemo energiju da ozdravi, da se molimo za njega. Jako mi je krivo što je doživeo tako nešto, to ne želimo nikome da se desi – bubreg je čovek izgubio, ne pamtim da se skoro desilo nešto slično u sportu. Ne poznajem ga lično toliko dobro, ali ono što sam čitao o njemu i što drugi kažu jeste da je izuzetno dobar čovek, sa pravim vrednostima, da mnogo voli Srbiju i da to pokazuje iz godine u godinu", kaže Novak i dodaje:

"Želim mu što brži oporavak, ne znam kako će to izgledati u budućnosti, ali nadam se da će moći da igra košarku. Video sam i selektora Pešića i kapitena Bogdana, svi u svakom intervjuu govore o njemu, o vezi i međusobnoj podršci".

Kurir sport