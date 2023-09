Srbija je privilegovana ove nedelje, širom sveta ima svoje sportske predstavnike koji ruše rekorde, a posle košarakaša polufinale je izborio i Novak Đoković, koji je savladao Tejlora Frica rezultatom 3:0. Osim sa Fricom, Novak se izborio i sa teškim vremenskim uslovima, ali i navijačima na stadionu "Artur Eš", koji su u nekoliko navrata bili veoma neprijatni prema srpskom šampionu.

foto: Kurir televizja

Šta očekuje Đokovića u njegovom 13. polufinalu na Ju-Es openu - o tome je novinar Kurira, Nikola Vujović razgovarao sa teniskim stručnjakom Bogdanom Obradovićem.

- Sasvim sigurno je da je Novak igrao u specifičnim uslovima. Oni su popravili te stadione tako što su stavli krovove, međutim ako se krov ne zatvori do kraja vi imate tu vlažnost. Sam krov uključuje i klimatizaciju. Ako on nije zatvoren do kraja vi nemate klimatizaciju i tako napravite jednu šerpicu za kuvanje jaja, a ne tenisku stadion. To kako su Novak i Fric pokazivali nervozu u nekim trenucima to u velikoj meri ide odatle. Nemoguće je igrati u tako nehumanim uslovima. Nije zgodno i to što se u tim uslovima puno znojite. Novak koji se inače ne mnogo ne znoji bio je kao da ga je neko polio kofom vode. Ekstremno teški uslovi.

02:33 NOVAK JE IGRAO U NEHUMANIM USLOVIMA! Teniski stručnjak: Napravili su od stadiona šerpu za kuvanje jaja, bio je kao poliven kofom

Imali smo i efekat publike, ovih naših navijača nrp. koji vole da se Novaku obrate direktno. Pa čak i za vreme poene. Videli smo da je to kod Novaka stvaralo nervozu, što je prirodno i on pokušava nekako da edukuje ljude da mu se ne obraćaju za vreme poena. Prvo to nije dozvoljeno, drugo ometa ga zato što treba da nastavi da igra poen. U svakom slučaju dobro se snašao i svaka čast i njemu i njegovom timu!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

06:25 ĐOKOVIĆ UNIŠTIO FRICA I PUBLIKU: Novak uz skandalozno ponašanje publike nije dao ni gram šanse Amerikancu