LOŠE VESTI ZA NOVAKA! Đoković ovo NIJE ŽELEO da čuje, Alkaraz nastavio ozbiljno da PRETI!

Loše vesti stigle su na adresu Novaka Đokovića.

Najbolji teniser planete nadao se kiksu Karlosa Alkaraza na ATP turniru u Pekingu, ali je mladi Španac nastavio da dominira, te je sa 2:0 u setovima (6:4, 6:2) počistio sa terena Kaspera Ruda i plasirao se u polufinale.

Na ovaj način Alkaraz se za dodatnih 90 bodova približio Novaku na ATP listi, te bi uz dobre rezultate uskoro mogao da preuzme tron.

Podsetimo, Đoković je svoju 393. nedelju vladavine započeo sa 11.795 bodova, ali nije igrao u Astani gde je osvojio titulu prošle godine, pa će sledeći ponedeljak dočekati sa 250 manje. Sa druge strane, Španac je do sada osvojio novih 180 bodova u Pekingu, pa je Đokovićeva prednost pala na svega 2.830 ATP poena.

Karlitos bi do kraja nedelje mogao da osvoji još 320 bodova ako stigne do titule u Pekingu, te bi na taj način ozbiljno pripretio Noletu koji brani daleko više poena do kraja godine od španskog tenisera.

Da li će Karlos Alkaraz nastaviti sa dobrim rezultatima i skinuti sa vrha Novaka Đokovića ili će srpski teniser ipak dočekati kraj godine kao prvi reket planete, ostaje da se vidi.

Kurir sport