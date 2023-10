ALKARAZ NE ZNA ŠTA JE TITULA OD VIMBLDONA: Ima pet bolnih poraza! Đoković mu ušao u glavu! Španca mlati ko stigne!

Karlos Alkaraz, najperspektivniji mladi teniser na svetu, u ozbiljnoj je krizi rezultata.

Činjenica je da je Španac sa svojih 20 godina previše opterećen Novakom Đokovićem i njegovim uspesima. Toliko, da o tome priča često sa novinarima i daje neodmerene izjave. Posebno ove poslednje, kada govori da će sezonu završiti na prvom mestu ispred Noleta. Ako se pogledaju brojke Karlos Alkaraz ne stoji uopšte dobro.

Otkada je osvojio Vimbldon, a bilo je to 16. jula ove godine, nije osvojio niti jedan turnir. Skoro četiri meseca! Otkada ga je pobedio Novak Đoković u Sinsinatiju, Španac nije stigao ni do jednog finala, na bilo kojem turniru na kojem je učestvovao. Tako kažu brojke, a one mogu da budu neverovatno surove.

Zapadni mediji pisali su hvalospeve o Karlosu Alkarazu posle Vimbldona. Sećamo se naslova da je nepobediv, da je prvi favorit za US open, da ga čeka mnogo titula, da mu Đoković nije konkurencija, da se rađa novi teniski kralj, da ga niko ne može zaustaviti do kraja sezone, koju će sigurno završiti na prvom mestu ATP liste...

A, od Vimbldona Karlos Alkaraz je samo gubio i gubio. Pa, krenimo redom. Prvi poraz Špancu je posle trijumfa u Engleskoj naneo Amerikanac Tomi Pol, koji ga je savladao na kanadskom mastersu u Torontu, u četvrtfinalu sa 6:3, 4:6, 6:3.

Potom dolazi finale mastersa u Sinsinatiju, gde se Novak revanširao za neuspeh na Vimbldonu i tukao Alkaraza sa 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), pokazavši ogromnu mentalnu snagu i koncentraciju u najvažnijim trenucima meča.

Crna serija se nastavila, pa je Alkaraz pao u polufinalu US opena gde ga je ubedljivo dobio Rus Danil Medvedev sa 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Na turniru u Šangaju Italijan Janik Siner bukvalno je omlatio Karlitosa u polufinalu sa 7:6 (7:4), 6:1. Poslednji poraz Špancu je naneo iskusni Bugarin Grigor Dimitrov, u šesnaestini mastersa u Pekingu, dobivši ga sa 5:7, 6:2, 6:4.

Zanimljivo, od svih tenisera koji su pobedili Karlosa Alkaraza posle Vimbldona, Španac pozitivan skor ima samo sa Grigorom Dimitrovom (3:1). Isti odnos pobeda i poraza (2:2) Karlitos ima sa Novakom Đokovićem, Danilom Medvedevom i Tomijem Polom. Italijan Janik Siner je bolji u međusobnom omeru od nešto mlađeg Španca i vodi sa 4:3.

Posle Vimbldona Karlitosova serija poraza Masters Toronto Pol - Alkaraz 6:3, 4:6, 6:3 Masters Sinsinati Đoković - Alkaraz 5:7, 7:6, 7:6 Grendslem US open Medvedev - Alkaraz 7:6, 6:1, 3:6, 6:3 ATP Šangaj Siner - Alkaraz 7:6, 6:1 Masters Peking Dimitrov - Alkaraz 5:7, 6:2, 6:4

