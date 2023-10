NOLE MU USRED NJUJORKA "SPUSTIO SLUŠALICU", AMER MU TO NIJE OPROSTIO: Sipao hvalospeve o Federeru i Nadalu, pa rekao BOLNU ISTINU

Mladi američki teniser Ben Šelton govorio je o "velikoj trojci" svetskog tenisa.

Momak kome je Novak nakon trijumfa u polufinalu US opena "spustio slušalicu" rekao je da su mu uzori Federer i Nadal, ali i da se divi Novaku Đokoviću koji i u 36. godini života dominira na terenu.

"Novak će i za tri godine osvajati turnire i biti među prvih pet na svetu", smatra mladi američki as.

On je priznao da mu je idol iz detinjstva ipak Rodžer Federer.

"Mnogo sam proučavao igru Rafaela Nadala, ali moj omiljeni igrač je uvek bio Rodžer Federer" kaže Šelton i dodaje:

"Uvek sam pokušavao da ukradem neke tajne od Nadala. Divim mu se mnogo i verujem da ponekad na terenu podsećam na njega. Način na koji se borim, na koji se nikada ne predajem, sve su to njegove karakteristike koje sam naučio gledajući ga dok sam odrastao. Bio sam jedan od onih mlaića koji su to oponašali na svakom mestu. Zato se nadam da ću imati borbeni duh kao on", rekao je Šelton.

Podsetimo, neočekivana proslava Novaka Đokovića nakon pobede nad američkim teniserom Benom Šeltonom u polufinalu US opena izazvala je veliku buru u teniskoj javnosti.

Novak je tada "spustio slušalicu" Šeltonu, imitirajući njegov potez nakon pobede protiv Frensisa Tijafoa.

