NOVAKOV IDOL SAOPŠTIO UŽASNE VESTI: Mojoj supruzi je otkriven zloćudni kancer jajnika! Bridžit poznajete iz čuvenih serija

Ne mali broj puta Novak Đoković je isticao da mu je Pit Sampras bio idol u ranoj mladosti.

Čuveni američki teniser se posle sjajne karijere uglavnom držao podalje od medija, ali je sada odlučio da sa svetom podeli novosti. I to užasne vesti!

U poruci koju je poslao preko ATP tura Pit je otkrio da je njegovoj supruzi Bridžit otkriven zloćudni kancer jajnika. Poznata glumica je zbog toga morala da ide na veliku operaciju.

- Kao što znate, veoma sam tiha i povučena osoba. Međutim, poslednjih godinu dana je bilo veoma teško i izazovno za mene i moju porodicu i odlučio sam da podelim sa vama šta se to dešava. Prethodnog decembra, moja supruga Bridžit je dijagnostikovana sa zloćudnim kancerom jajnika. Od tada, prošla je veliku operaciju, hemoterapije i nastavlja da se bori. Teško je gledati nekoga koga voliš kako prolazi kroz izazov kakav je ovaj. Međutim, kada vidim da se naši sinovi bore da joj pomognu, to je nešto neverovatno. Kada gledam kako Bridžit nastavlja da bude sjajna majka i supruga kroz sve što se dešava, sve to za mene predstavlja inspiraciju. Naučio sam da je teško dobiti podršku kada je ovo nešto o čemu se teško govori. Sa tim rečeno, zatražiću samo vaše lepe reči i molitve za našu porodicu i Bridžit koja se bori da se oporavi u potpunosti. Hvala - napisao je Sampras, a preneo ATP tur.

A message from Pete 🙏 pic.twitter.com/ZReXGOCUQs — ATP Tour (@atptour) October 29, 2023

Bridžit Vilson je inače poznata glumica i pevačica. Između ostalog, glumila je u serijama "Santa Barbara", "Poslednji akcioni heroj", "Mortal kombat", "Istražitelji iz Majamija"... Snimila je dva studijska albuma.

