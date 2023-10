ALKARAZ POHVALIO NOVAKA PRED START PARIZA: Najbolji način da se pripremim za ovakav turnir je da treniram sa NAJBOLJIM!

Uz karakterističan dečački osmeh pozdravio je Karlos Alkaraz predstavnike “sedme sile” na kratkoj konferenciji pred svoj prvi nastup na ovogodišnjem Pariskom Mastersu.

Upitan da da više informacija o tome zašto i kako je došlo treninga sa Novakom Đokovićem Alkaraz kaže:

“Mislim da je to bio najbolji način da se pripremim za ovaj turnir – znate, da treniram sa najboljim. Pričali smo o tome pre nego što smo došli u Pariz kako bi bilo super da jednom organizujemo trening – i upravo to se desilo juče. Novak je pobedio – ali se nadam da će ovo biti slučaj samo u ovakvim prilikama, na treningu”, u dobrom raspoloženju odgovara Španac.

Upitan da li je 100% spreman za ovaj turnir i koji igrač ima najviše šansi da ga osvoji, Karlos kaže:

“Ne mogu da kažem da sam 100% spreman jer bi to mogla da bude laž. U ovom period sezone, posle duge takmičarske godiine, mislim da svaki igrač oseća bolove i probleme u svom telu – i ja se trenutno tako osećam. Bol je I dalje tu, iako sam proteklih nekoliko nedelja sproveo dobar oporavak – i mislim da sam dovoljno spreman da ovde ostvarim dobar rezultat. Ne znam koi ma više šansi da osvoji ovaj turnir od mene – da li je to Novak ili neko drugi. Janik (Siner) je u sjajnoj formi, Medvedev takođe. Mislim da je veliki broj igrača trenutno na visokom nivou igre, da je žreb potpuno otvoren – i da veći broj igrača može da osvoji ovaj turnir”, smatra on.

Na opasku da odavde i ne nosi neka posebno lepa sećanja – i pitanje da li se ovoga puta oseća drugačije, Alkaraz kaže:

“Veoma sam uzbuđen pred nastup na ovom turniru, i iako možda nemam baš sjajna sećanja – nastojim da ih stavim u drugi plan. U 2021. nisam ostvario dobre rezultate, dok sam prošle godine dobrim igrama nadoknadio te propuste – pa se nadam da ću i ove nastaviti u tom maniru. Ipak, u potpunosti sam usresređen na ovu godinu i to kako se osećam na terenu. Ukratko, jedva čekam svoj prvi nastup u Bersiju ove godine”, najavljuje Alkaraz

Vuk Brajović / Kurir sport