CICIPAS ZA KURIR! Grčki teniser PRVI PUT otkrio NEPOZNATE DETALJE iz svoje karijere: Sa osam godina sam se odlučio za njega...

Ubedljiv je bio drugi učesnik “Balkanskog polufinala” Mastersa u Parizu Stefanos Cicipas protiv osvajača turnira iz 2018. Hačanova, što je bila treća pobeda protiv velikih rivala bez izgubljenog seta u nizu za njega. Upitan da odgonetne razloge za ovakav napredak u igiri, Grk kaže:

“Možda bi bilo lako samo reći – da nisam igrao dobro pre, i da nisam dovoljno trenirao. Tome su kumovale i neke promene u mom timu, promene u izboru opreme I slično. Isprobavao sam neke nove stvari, nisam bio fokusiran – i to me je koštalo. Ipak, to je sve u redu – jer sam morao da načinim te promene i vidim koje rezultate će mi dati. Osećam da je ovo bila situacija u kojoj puno trenirate, vežete se za jednu stvar koja dobro funkcioniše, ne nastojite da tražite rešenja iz više izvora, gajite vaše najveće kvalitete – i na kraju sve dođe na svoje mesto, što vam dan učini prijatnijim na terenu i van njega. Sad sam mirniji i bolje razumem kako raspolažem nekim stvarima kada mi postanu dostupne.”

foto: AP Photo/Michel Euler

U odgovoru na pitanje Kurira da nam – pred sutrašnji meč vlasnika prelepih jednoručnih bekhenda – objasni da li je izbor stila odigravanja tog udarca za njega bila više stvar njegovog kreativnog i strastvenog karaktera nego – možda – pragmatične odluke, sa čim se često vezuje Novakov bekhend, Cicipas daje veoma zanimljiv odgovor po prvi put na turneji: “Smatrate da je dvoručni bekhend više pragmatičan izbor?”, uzvraća svojim pitanjem Grk.

“Pa da, znate, mi iz Srbije imamo dobar razlog da ga tako posmatramo…”

“Sve ja to razumem, ali – zar nije bilo dvoručnog bekhenda i pre Novaka? Eto, recite mi – da li je neko iz Srbije igrao dvoručni bekhend pre njega?”

“Naravno, bilo ih je više – na primer Bozoljac, i bekhend – i forhend…”

“E pa da, tačno. Čujte, mislim da je Novak doveo dvoručni bekhend skoro do savršenstva, odnosno postavio ga na nivo na kome možete da vidite koliko dobro taj udarac može da izgleda i deluje. Sa druge strane, za mene je jednoručni bekhend uvek bio – klasika. Kad sam ga prvi put video na TV-u, smatrao sam da je to klasičan udarac, u skladu sa načinom kako je tenis igran od početka. Jedan od mojih omiljenih igrača – Sampras – je igrao taj udarac, a Federera sam propratio kasnije”, kaže Cicipas, a onda nam prenosi svoju zanimljivu životnu priču u vezi njega.

foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

“Sa osam godina sam se odlučio za njega i radio na tome da ga usavršim. Ipak, trebali bi da znate da sam probao da igram i dvoručni bekhend. Sećam se dana kad sam odlučio da igram jednoručni bekhend; jedan od trenera sa kojim sam tada radio je došao na teren i rekao mi da moram da se odlučim za to koji bekhend ću igrati, i da više ne mogu da menjam bekhend svakog drugog dana. Imam dovoljno godina da izaberem, i vreme je za to. Posle treninga, tata je došao po mene da me vozi kući, i sećam se da sam mu rekao da sam definitivno odlučio da ću igrati dvoručni bekhend. Kad sam izašao na teren sledećeg dana – moj izbor je bio jednoručni bekhend, i tako se to desilo. Da li mislite da bi mi dvoručni bekhend dobro stajao danas, možete li to da zamislite?” uz smeh konstatuje da je doneo dobar izbor Cicipas.

(Vuk Brajović)