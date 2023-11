MISLIM DA NOVAK NIJE U PRAVU! Runea iznenadile Đokovićeve reči, evo kako je reagovao posle meča

Danski teniser, Holger Rune, kao i u svakom prethodnom međusobnom duelu, pružio je veliki otpor Novaku Đokoviću.

Najbolji teniser sveta sada ima tri pobede i dva poraza protiv mladog Danca, ali do trijumfa u prvom kolu Zelene grupe na završnom turniru u Torinu, stigao je uz puno muka.

Rune je bio blizu da dođe do prednosti, ali je zaustavljen u taj-brejku prvog seta. Uspeo je da se vrati i da odgovori, pa je do izjednačenja stigao takođe nakon "13. gema", a onda je u trećem setu Novak uspeo da izbegne veće probleme.

Rune je nakon meča bio zadovoljan igrom.

- Nažalost, nisam mogao da ga dobijem danas, ali tako je kako je. Moram da idem napred, da zadržim ono čime sam zadovoljan i poradim na onome što nije bilo dobro. Mislim da sam bio na višem nivou od Pariza, ponosan sam na to. Novak je neverovatan igrač - rekao je Rune.

Đoković je nekoliko puta rekao da on i Rune imaju sličan stil igre, a to je poručio i nakon meča.

- Naravno da primam kompliment kada kaže da igramo slično, ali ne mislim da je tako. Dobro je porediti se sa njim. Jedan je od najboljih u istoriji tenisa - rekao je Danac i dodao:

- Moj prvi servis je veoma važan, kao i Novakov. Ako ga ne ubaciš pod pritiskom si. Želeo sam da se igra po mojim uslovima, iako je teško protiv Novaka jer on pokušava da igra na svoj način. Bila je to kao bitka pod kojim uslovima će se igrati i on ju je dobio.

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Novak u Parizu