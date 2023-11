NOVAK IZAŠAO PRED NOVINARE I OTVORIO DUŠU: Ne volim uopšte što sam to uradio, ali desilo se i PREUZIMAM ODGOVORNOST!

Nije krio svoje zadovoljstvo Novak Đoković što je već na prvoj prepreci na završnom Mastersu sezone u Torinu ostvario jedan od svojih "zlatnih ciljeva" za 2023 – okončanje sezone po osmi put na prvom mestu ATP liste, a samim tim i prelazak još jedne velike "okrugle cifre" od 400 nedelja na vrhu.

Upitan šta mu to ostvarenje znači, jasno odgovara:

"Izuzetno mi puno znači to što sam večeras obezbedio 400 i više nedelja na mestu broj 1, i zbog toga nisam želeo da čekam sa ostvarenjem tog cilja duže od večeras. Uvek sam želeo da budem broj jedan na svetu, što mi najviše znači pored osvajanja Grend slemova. Završiti sezonu na prvom mestu u mom životnom dobu je zaista izuzetan uspeh. Na početku godine to nije bio moj prioritet, ali sam zbog poena stečenih prvenstveno na slemovima došao u dobru poziciju da se na kraju sezone borim za to ostrvarenje i zato sam se usresredio na taj cilj. Sve što dalje postignem na ovom turniru je za mene čist bonus" istakao Novak.

Osvrnuo se Novak i na sam meč protiv raspoloženog Runea.

"U meču protiv Runea je bilo dosta teških trenutaka. On je imao veoma jasan plan igre, bio je agresivan, izlazio na mrežu, odlično servirao i morao sam da se istinski borim da pronađem rupu u njegovoj igri kako bih pobedio. Ova tri sata igre je ujedno i najduži meč koji sam igrao u Torinu do sada. Holger je bio na izuzetno visokom nivou, ako ne i najvišem i to što igramo sličan tenis doprinosi težini mečeva. Napetost zbog imperativa ostvarenja cilja je takođe uticala na moju igru, ali sam uspeo da pronađem potrebna rešenja kada je to bivalo najvažnije", objasnio je Novak.

Upitan da da svoju ocenu prednosti njegovog narednog protivnika Sinera u odnosu na Runea, srpski as kaže:

"U tehničkom smislu, Janik poseduje bolji forhend, ali bi večerašnji Rune mogao da pobedi i Sinera I bilo koga drugog, pa će biti interesantno videti preostale mečeve u našoj grupi. Siner je u sjajnoj formi, igra možda i svoj najbolji tenis do sada, uživa u najboljoj sezoni svoje karijere do danas. Sigurno mu puno znači podrška publike, daje mu samopouzdanje. Pored odličnih servisa, Janik je jedan od najboljih igrača sa osnovne linije i iako nisam nikada izgubio od njega imali smo veoma neizvesne duele, kao što je bio onaj u polufinalu Vimbldona. Znam šta mogu da očekujem od njega i publike, i pripremiću se maksimalno za taj meč, u nadi da će svi uživati u meču dvojice igrača koji su u top formi. Videćemo…"

Da li je ovo možda i najbolja sezona u karijeri Novaka Đokovića – uz tri osvojena Grend Slema (i poen koji je nedostajao do osvajanja četvrtog), rekordnih 24 slemova, osmog prvog mesta na kraju sezone, preko 400 nedelja na vrhu…?

“Rekao bih da je svakako jedna od najboljih i pored ovoliko uspeha, što je lepo konstatovati (smeh). Mislim da sam do sada tri puta osvajao tri slema u sezoni – 2011, 2015, kada sam pobeđivao i u više odigranih mečeva i turnira. Osećao sam se dominantnim na turneji. Ali okolnosti su se promenile od tada, ove godine sam odigrao 10 – 11 turnira, uspevao da podignem formu na ciljnim turnirima i to mi je bilo najbitnije. Nisam izgubio meč od Vimbldona, odlično se osećam na terenu, zadovoljan sam svojom igrom, ali je teško porediti te sezone i periode u karijeri.

Upitan da li je primetio umor kod Runea dok se kod njega nisu mogli videti znaci zamora Đoković odgovara:

“Nisam siguran da li je zaista bio toliko umoran, iako smo imali duge I teške razmene i neizvesne gemove. Normalno je umoriti se, ali je on veoma dobro fizički pripremljen igrač koji naporno radi da bi to sebi omogućio. I uprkos brejku u trećem setu i konačnom rezultatu od 6-3, imali smo više dugačkih razmena u kojima vam se može desiti da vas ponese momenat i napravite pogrešan izbor udarca. Za mene je bilo važno da održim svoje servis gemove u još jednom od naših maratona. On je izuzetno dinamičan igrač, snažan, agresivan, strašan riterner, možda i jedan od najboljih protiv kojih sam igrao. Unapredio je i servis, i čini mi se da saradnja sa Borisom već daje odlične rezultate za njega.

Upitan da li je “lomljenje reketa” možda i pragmatičan gest “resetovanja” igrača u datom trenutku, Novak odgovara:

"Ako neko smatra da je bilo pragmatično da se na taj način oslobodim tenzije, frustracija i oslobodim se za bolju igru u daljem toku meča, onda je ovo večeras bio dobar primer toga. I pored svega ne bih želeo da to preporučim bilo kome, pa ni sebi. Ne volim uopšte što sam to učinio, ali se to i desilo i preuzimam svu odgovornost za taj gest. I pored toga što sam nekada u prošlosti umeo da se oslobodim grča i zaigram otvorenije i dalje smatram da postoje pametniji načini da se to reši od lomljenja reketa”, konstatuje Novak uz osmeh.

Kurir sport/Vuk Brajović

