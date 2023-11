ZVEREV SRUŠIO ALKARAZA PA HVALIO NOVAKA: Đoković izgleda barem 10 godina mlađe!

Pobeda velika “kao planina” protiv Karlosa Alkaraza Sašu Zvereva vraća među “tihe favorite” da po treći put osvoji trofej na završnom Mastersu ATP sezone – i to u periodu kada van terena vodi važne bitke da odbrani svoju ličnu čast na sudu od veoma neugodnih optužbi za kućno nasilje.

Upitan da li je ovo najvažnija pobeda u 2023 za njega, i da li se uplašio (ponovne) povrede posle pada na zglob tokom trećeg seta, Zverev odgovara:

“Ovo je bila velika pobeda, bez sumnje – jer u Torinu jedino takve pobede bivaju moguće – pošto se takmičite sa najboljima. Alkaraz je sebe postavio na mesto jednog od dvojice najboljih tenisera sveta, osvojio je dva Grend Slema u poslednje dve sezone – i pobeda protiv njega je više nego dobar početak ovog turnira za mene. Srećom, nisam izvrnuo zglob u trećem setu – i bio sam siguran u to, već sam nekako proklizao, malo uštinuo Ahilovu tetivu – i nadam se da se to neće odraziti na moje naredne nastupe ovde”, objašnjava Zverev. Kako bi opisao svoju sezonu – uz sumnje koje su pratile njen početak posle povratka iz povrede?

“Bilo je puno uspona i padova tokom 2023, gde su prvih 4-5 meseci bili naročito teški – jer sam retko koji meč uspevao da pobedim. Nisam bio u konkurenciji da osvajam turnire, što je bilo veoma frustrirajuće – i tada nisam ni pomišljao da je moguće doći do Torina. A onda – povratak na put uspeha u drugoj polovini godine mi je promenio perspektivu, vratio me na stari kolosek – i to je razlog mog boravka ovde, zbog čega sam veoma srećan!”

Za one koji pobedu nad Alkarazom nazivaju senzacijom, Zverev uz osmeh kaže:

“Nisam ja baš toliko loš, umeo sam da pobedim I još neke dobre igrače pre. Početkom godine sam bio daleko od konkurentnog nivoa protiv najboljih; sećate se da sam Alkarazu uzeo samo tri gema u Madridu. Sada je 4-3 u našim međusobnim mečevima, i ko zna koliko ćemo se nas dvojica još susretati na terenu. Ono što je najvažnije u ovoj pobedi i nastupima u Torinu je da sam uspeo da se vratim u top 8 igrača sveta posle dugog oporavka i neigranja – a pošto sam ovde, želim da pobeđujem i srećan sam zbog svoje današnje pobede.”

Potvrđuje Zverev da su brzi uslovi igre – podloga, nadmorska visina – sigurno uticali na ukupno 27 odserviranih asova danas i šest dobijenih gemova bez izgubljenog poena za njega – ali smatra da je to uobičajeno za Torino. Upitan da da svoju ocenu Novakovog osmog završetka sezone na mestu broj 1 kao igrač koji je nastupao protiv njega od početka svoje karijere, Zverev kaže:

“Smatram da Novak najbolje vodi računa o svom telu od svih igrača na turneji, da prati običaje koje je ustanovio na dnevnoj osnovi. Voditi računa o sebi je apsolutni prioritet, i to sjajno čini proteklih godina. Iako ima 36 godina, izgleda barem 10 godina mlađe – a možda se nalazi i u boljoj formi sada nego tada. Trenutno nema bilo kakvih razloga na osnovu kojih bi moglo da se priča o kraju njegove karijere”, za kraj hvali Đokovića njegov prijatelj “žirafko”.

Vuk Brajović / Kurir sport