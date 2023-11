PITAJU ME KAKO SAM TO KAO OTAC MOGAO DA DOZVOLIM! Novak sa sinom ima poseban dogovor: Stefan zna, navijaće za Partizan sve dok...

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, otkrio je na koji način razgovara sa sinom Stefanom kada je reč o utakmicama Partizana i Crvene zvezde.

Za Novaka je odavno bilo poznato da je veliki navijač Zvezde, dok je sve iznenadilo saznanje da njegov sin podržava večitog rivala.

Zanimljivo je da su nekoliko puta zajedno dolazili na utakmice Partizana, poslednji put na evroligaškom derbiju na kojem su crno-beli bili domaćini.

- Nadam se da to šalje dobru poruku. Neki kažu da sam svom sinu dozvolio da navija za Partizan, a zvezdaš sam. Pitaju kako sam to kao otac mogao da dozvolim? Nisam ja njemu ništa dozvolio, niti sam to uradio da bih se nekome dopao, nego sam svom sinu dao izbor da navija za klub za koji hoće, i da se s tim u vezi oseća kako želi. To je suština svega - rekao je Đoković u intervjuu za "Novosti" i dodao:

- Svom sinu sam rekao da, što se mene tiče, može da ide na utakmice Partizana, i kada igra sa Zvezdom kao što je to nedavno bio slučaj, pa smo svi zajedno porodično išli, ili kada igra protiv bilo kog drugog tima. Može da navija za Partizan, ali onoga trenutka kada ga budem čuo da vređa Zvezdine igrače, ili da pogrdno peva protiv najvećeg rivala, ili nekih drugih timova, tog trenutka se završava njegova kampanja prisustva košarkaškim utakmicama! On to zna i zasad to poštuje.

foto: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Upitan je Đoković šta misli o uvredama koje se nekada čuju sa tribina.

- Uopšte mi se ne sviđa. Bio sam nedavno u "Areni" za derbi i to vređanje mi nije jasno, ni pojmljivo. Ne podržavam, ali to je, nekako, postala normala u navijanju, što je za mene strašno i neprihvatljivo. Uvek sam za to da se navija za svoj klub, srčano, ali nikad protiv drugog kluba, uz vređanje njihovih navijača ili aktera u suparničkom timu. Tako sam vaspitavan.

foto: Printskrin

Đoković je od dečačkih dana rastao kao teniser trenirajući u Partizanu, ali nikada nije krio da podržava Crvenu zvezdu.

- Odrastao sam igrajući za Teniski klub Partizan, mnogo trofeja sam osvojio s njim, ali sam navijao za Zvezdu. Tako sam, jednostavno, izabrao na početku svog života, ali to ne znači da mrzim Partizan ili da ću da vređam igrače, njihove porodice, upravni odbor, stručni štab i tako dalje. To su stvari koje ne smeju da postanu normala a nažalost, postale su, i mi kao društvo moramo da se zapitamo zašto je to tako. Da li je normalno da dvadeset hiljada ljudi, da li Partizanovih ili Zvezdinih navijača, ili bilo čijih drugih, vređa nekoga konstantno tokom cele utakmice? Meni to uopšte nije normalno i ne želim da vidim svet na taj način.

Objasnio je Novak i da se nada da će se situacija u budućnosti promeniti.

- Nadam se da će nova generacija malo drugačije raditi stvari i pristupati navijanju, i svemu ostalom. Treba da se radi na normalizaciji odnosa "večitih" rivala. Ja sam za Partizan zdušno navijao u Monaku prošle godine ili kada su igrali protiv Reala iz Madrida - poručio je Đoković.

Kurir sport

Bonus video:

01:01 Novak i Jelena zaplesali na koncertu Hausera