SKANDAL NA ITALIJANSKOJ TELEVIZIJI! Žestoko UDARILI po Novaku u prenosu uživo: SRAMOTNI komentari na Đokovićev račun!

Novak Đoković nije uspeo da stigne do druge pobede na Završnom mastersu u Torinu.

Savladao je Nole Holgera Runea u prvom kolu, ali je u drugoj rundi od njega bio bolji Janik Siner. Đoković i Siner odigrali su spektakularan meč, a u prenosu italijanske televizije "Rai" došlo je do velikog skandala u kom je na udaru bio najbolji teniser planete.

Stručni konsultant u prenosu bio je Adrijano Panata, Italijan koji je 1976. godine osvojio Rolan Garos i njemu se nije svidelo Đokovićevo ponašanje, pa je iskoristio priliku da ga brutalno isproziva.

Novak je otišao na toalet pauzu pri velikom naletu Janika Sinera, a Panata je to iskoristio da kaže sledeće:

- Kladim se da je tražio pauzu da razbije ritam, on to uvek radi. Ali kako god, Sineru ne smeta, on tu ostaje miran - istakao je Panata, da bi prokomentarisao i Novakov zahtev da terapeut dođe na teren i pomogne mu:

- Ovo je druga faza, prvo piški pa fizioterapeut. On sve pokušava. Uopšte mi se ne sviđa ovakav stav.

Zaista neprikladni komentari na račun Novaka Đokovića koji na kraju nije uspeo da se izbori sa Janikom Sinerom i italijanskom publikom te je poražen sa 2:1 u setovima.

