"NE ZNAM, DOLAZE MI DECA" Cela Srbija čeka meč Sinera i Runea, a Novak to možda NEĆE GLEDATI! HIT odgovor našeg tenisera

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Huberta Hurkača sa 7:6, 4:6, 6:1 u meču poslednje runde "zelene grupe" na Završnom mastersu u Torinu, ipak, ovaj trijumf ne seli ga odmah u polufinale turnira.

Da bi se to dogodilo, Janik Siner večeras mora da pobedi Holgera Runea, a njihov meč je na programu od 21 sat!

Nakon meča, utiske je izneo Novak Đoković:

- Izuzetno težak meč, pogotovo iz perspektive riterna jer sam igrao protiv igrača koji nije imao šta da izgubi jer je ušao kao alternativa. Dobro se spremao, ušao je relaksiran u meč, servirao je izvanredno, bilo je teško čitati servise od 220 kilometara na sat, plus preciznost. Imao sam male šanse, odigrao sam odličan taj-brejk, ali sam odigrao jedan loš gem u drugom i eto... U trećem je njemu opao servis i to je to", kazao je Đoković za "Sport Klub".

Upitan je Novak da li će gledati večerašnji meč između Sinera i Runea, pošto Đokovićev plasman u polufinale zavisi isključivo od ishoda tog susreta:

"Možda ću gledati, dolaze mi deca danas, neću da se nervriram i živciram kakav će rezultat biti", zaključio je Nole.

Kurir sport

Bonus video:

01:01 Novak i Jelena zaplesali na koncertu Hausera