"ON ZNA KOJI SU IGRAČI BILI NA NJEGOVOJ STRANI" Čuveni teniser o PAKLU kroz koji je Novak prošao - "To je probudilo ZVER u njemu"

Bivši teniser Aleks Koreča, koji sada radi kao konsultant na Eurosportu, pričao je nedavno o najboljem igraču ovog sporta ikada, Novaku Đokoviću.

Srbin nema puno vremena za predah posle osvojenog mastersa u Parizu, pošto trenutno igra Završni masters u Torinu.

Koreča se sada osvrnuo na sve ono kroz šta je Đoković prošao tokom Australijan opena prošle godine.

- Mislim da ga je ono što mu se dogodilo u Australiji dovelo do mnogo introspekcije (samoposmatranje). Razumeo je ko je on. Ušao je duboko u svoju dušu, svoje telo, svoj duh. Od tada je bolje razumeo i upravljao stvarima. Đoković zna i koji su igrači bili na njegovoj strani, a koji nisu. Kao da je sve to probudilo zver koju je imao u sebi, on sada kontroliše sve svoje emocije mnogo bolje nego ranije - kazao je Koreča i potom dodao:

- Sada vidim da ga čak i igrači ili javnost više cene nego ranije jer je autentičan, prirodan je, on je svoj, i ne pokušava da kaže stvari da bi svi bili srećni. Drži se svojih principa. Možda vam se sviđaju ili ne, ali on je definitivno neko ko će se boriti za sve što misli da mora da uradi. I to je ono što radi sa asocijacijom koju je stvorio za igrače (PTPA) ili sa načinom na koji deluje na terenu. Tako da mislim da verovatno gledamo najbolju verziju Novaka Đokovića u celini.

