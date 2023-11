"NISAM NA NOVAKOVOM NIVOU" Alkaraz: Protiv takvog igrača moraš da budeš na ivici, ako to ne radiš - mrtav si!

Najbolji teniser sveta Novak Đokovića plasirao se u finale završnog mastersa u Torinu, pošto je u dva seta pobedio Španca Karlosa Alkarasa sa 6:3, 6:2.

Đoković je do pobede nad drugim teniserom sveta stigao posle sat i 30 minuta igre.

foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Karlos Alkaras je posle poraza od Novaka Đokovića priznao da još mora mnogo da radi da bi ga stigao.

"On je sjajan, igra na tako visokom nivou tokom celog meča, kvalitet udaraca je neverovatan, šalje duboke udarce, teško je napraviti prednost. Još jednom je pokazao zašto je najbolji na svetu", rekao je Španac i priznao da ne može da shvati šta je potrebno još da uradi da bi dobijao ovakve mečeve sa Novakom.

"Teško mi je da pričam o tome, teško mi je i posle meča da shvatim, nisam na njegovom nivou na terenu. Igrao sam sjajne mečeve na Vimbldonu, u Sinsinatiju, na Rolan Garosu i tada sam osećao da sam na tom nivou, čim smo izašli na teren osetio sam da moram više da vežbam i da budem bolji igrač. Iskusniji je, igrao je na ovom turniru više puta, neverovatan je. Ne radi se o servisu, sjajno riternira, neverovatan je. Rekao sam, gura te do limita do poslednej lopte, imao sam neke sjajne poene, ali bih onda napravio nekoliko grešaka. Igrač kao što je Novak, protiv njega ne možete tako", dodao je Alkaraz.

foto: Screenshot

Na pitanje šta mu je "plan B", rekao je da još ne zna odgovor.

"Ne znam šta da kažem, verovatno da trčim više i da ubacujem loptice u teren, da igram duže poene. Protiv takvog igrača kao što je Novak to nije dovoljno. Morao sam da stavim sebe u poziciju da napadnem više ili da igram još agresivnije, ako grešim, da je to isto. Protiv takvog igrača moraš 100 odsto, da budeš na ivici, na liniji, ako to ne radiš, mrtav si", smatra španski teniser kojem sada sledi pauza, pa pripreme za novu sezonu.

"Ovaj meč mi je mnogo pomogao, sledi odmor i znam na čemu moram da radim, šta moram da radim da bih dobio najboljeg na svetu. Pričaću sa trenerom Fererom, da vidimo šta moramo da uradimo bolje. Gledaću meč ponovo, da vidim gde su bile moje slabosti. Zaboraviću sve ovosezonske mečeve, Sinsinati, Vimbldon, Rolan Garos, fokusiraću se samo na ovaj meč u Torinu. Osećao sam da moram da radim mnogo, mnogo bolje neke stvari da bih bio na tom nivou", poručio je Karlitos.

foto: Marco Alpozzi / LaPresse / Tiziana FABI / AFP / Profimedia

U jednom momentu u drugom setu, bacio je reket, bio je toliko isfrustriran zbog greške.

"Da, bila je brejk lopta, odigrao sam odlično i izgubio ga, frustriran sam bio jer sam izgubio poen. Frustracija... Ferero mi je rekao da moram da ostanem jak mentalno i to moram da popravim", zaključio je drugi reket sveta.

(Kurir sport)