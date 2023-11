HIT REAKCIJA NOVAKA NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE! Čim je čuo pitanje UHVATIO SE ZA GLAVU i uz osmeh odgovorio: Hvala na podsećanju!

Najbolji teniser svih vremena, srpski as Novak Đoković, bio je odlično raspoložen na konferenciji za medije nakon plasmana u veliko finale Završnog mastersa u Torinu.

Podsetimo, Đoković je izborio plasman u finale, pošto je u dva seta ubedljivo pobedio mladog Španca Karlosa Alkarasa sa 6:3, 6:2.

U borbi za trofej čeka ga još jedna velika nada svetskog tenisa - Italijan Janik Siner.

Nakon meča sa Alkarazom Novak je strpsljivo odgovarao na pitanja znatiželjnih novinara. Govorio je o sjajnoj partiji protiv Španca i izneo svoja očekivanja pred novi okršaj sa mladim Italijanom.

Na početku razgovora osvrnuo se na kompletnu sezonu, koja je bila fantastična.

"Imao sam skoro savršenu grend slem sezonu. To mi je bilo najvažnije. Završio sam godinu kao broj 1 u svetu, zaista postigao sve ciljeve koje sam imao, oborio mnoge rekorde, ušao u istoriju sporta. Naravno, oduševljen sam sezonom", ponosno ističe Novak i dodaje:

"Ali još jedan meč je ostao do kraja. Nadam se da ću sezonu krunisati još jednom pobedom".

Usledila je i analiza meča sa Alkarazom.

"Jedan od mojih najboljih mečeva protiv najvećeg rivala kog sam imao ove godine, Karlosa. Imali smo neke epske mečeve. Tačnije, sva tri meča koja smo igrali ove godine bili su maratonski. Mislim da su svi očekivali, uključujući i nas dvojicu, da ćemo imati dugu noć, veliku borbu, dug meč... Ali odigrao sam zaista besprekoran meč do kraja. Igrao odličan tenis, na visokom nivou, izvršio veliki pritisak na servis gemove, naterao ga da igra. Zaista sam dobro servirao kada je trebalo. Najbolji meč nedelje, jedan od najboljih u godini" kaže Novak i dodaje:

"Ne može doći u bolje vreme za mene, s obzirom na to da nisam igrao svoj najbolji tenis u mečevima grupne faze. Ali večeras sam bio blizu najboljeg izdanja".

Novinare je zanimalo da li ima sličnosti između Rafaela Nadala i Karlosa Alkaraza.

"Ne vidim sličnosti sa Rafom, oni su različiti igrači. Možda ima sličnosti kada je intenzitet koji donose na teren u pitanju. On je jedan od najkompletnijih igrača protiv kog sam igrao. Impresivno je što može da igra konstantno dobro, najmlađi je igrač koji je došao na prvo mesto. Već ima briljantnu karijeru, očigledno je da će imati mnogo uspeha u godinama koje dolaze, mlad je. Čini me spremnim za meč. Nešto slično kao protiv mečeva sa Nadalom i Federerom, gde sam znao da moram da budem na vrhuncu svojih mogućnosti da bih pobedio", rekao je Novak.

Jedan novinar zamolio je Novaka da prokomentariše zanimljivu činjenicu da je u polufinalu igrao protiv 16 godina mlađeg Alakaraza, a da mu danas na crtu izlazi Siner od koga je stariji 14 godina.

Nole je stavio ruku na glavu i uz osmeh rekao:

"Hvala na podsećanju".

Na pitanje šta misli o tom finalu i koliko će mu meč koji su odigrali u grupnoj fazi pomoći u pripremi, Novak je odgovorio.

"Daje mi dodatnu motivaciju ono što se dogodilo u meču pre, taj poraz, znam šta moram da radim. On je najbolji igrač na turniru trenutno, dobio je sva četiri meča do sada, ima veliku podršku publike, finale je, on ide za prvi trofej na ovom turniru, ja po sedmi. Znam šta mogu da očekujem, spremiću se, ovakav meč sa Karlosom mi daje dodatnu snagu."

Na kraju razgovora Novak je istakao da je spreman za veliko finale.

"Bio sam i ranije u ovim situacijama, nadam se da će mi iskustvo pomoći, ali mislim da neće preovladati, jer je (Siner) igrao dobro, imaće i publiku na svojoj strani. Znam šta da očekujem. Večerašnji nastup mi zaista daje dobar osećaj pred finale, jer sam odigrao svoj najbolji meč na turniru do sada", rekao je Đoković.

Kurir sport

00:38 Novak u Torinu