NOVAK SAMLEO ALKARAZA - SLEDEĆI JE SINER: Igra tenis života, može se od njega očekivati nešto veliko - osim kad igra protiv mene!

Kratka konferencija za medije Novaka Đokovića ipak je bila dodatno sadržajna da se razmene informacije, mišljenja I predviđanja za predstojeće finale protiv Sinera – ali I narednu sezonu…

Na pitanje Kurira da li je možda I sam sebe iznenadio ovakvim neverovatnim nivoom igre, Novak odgovara?

“Može se reći da sam se prijatno iznenadio današnjim nastupom i kvalitetom i nivoom tenisa koji sam pružio, s obzirom na to da u prva tri meča u grupnoj fazi nisam bio na željenom najvišem nivou. Sva tri meča su bila duga, dobio sam dva od tri – ali je to bilo dovoljno uspešno da se kvalifikujem za polufinale. Znao sam da imam još jednu do dve brzine iznad na raspolaganju – i mislim da sam to danas pokazao i dokazao I sebi I drugima. Ovakav nastup protiv drugog na svetu, igrača koji mi je ove godine bio najveći rival dodaje na važnosti ovoj pobedi – I sama činjenica da sam ostvario ovakvu pobedu u polufinalu i dan uoči velikog finala mi uliva samopouzdanje I samouverenost. Očekuje me drugi meč ove nedelje sa Sinerom – koji je uspeo da me pobedi u veoma tesnom I neizvesnom meču pre neku noć – ali sam veoma srećan što sam uspeo da odigram jedan od najboljih mečeva ove godine, uzimajući u obzir okolnosti i samu situaciju meča."

foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Jedna od zanimljivih situacija u prošlom meču sa Sinerom bilo je I “dirigovanje” publikom u fudbalskoj atmosferi koja vlada kad Siner igra ovde. Šta Novak ima spremno za sigurno još veće izazove u tom smislu koji ga čekaju u finalu?

“Verovatno će biti još I glasnije, jer je finale, poslednji meč, on igra za svoju prvu titulu – što je idealna prilika za njega. S druge strane, već sam imao takvo iskustvo igrajući protiv njega pre 4 noći – što je dobro za mene, jer znam šta me očekuje I nadam se da me to neće omesti u toj meri kao što je tada bio slučaj. Psihički ću biti spremniji nego što sam to bio u prvom meču. Publika će sigurno uticati na njega, daće mu podršku i krila u važnim trenucima meča – I biću spreman za jednu Dejvis Kup atmosferu –što je fina uvertira za ono što me čeka sledeće nedelje”, optimističan je Novak u ovom pogledu.

foto: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Alkaraz je pre nekoliko dana rekao da je Siner jedan od glavnih kandidata za osvajanje Grend Slema – I da će sigurno sebi dati šansu da dođe do prvog mesta ATP liste. Šta Novak Đoković misli o tome?

“Mislim da je to potpuno realno predviđanje, s obzirom na to da Siner trenutno igra najbolji tenis života, imao je najbolju sezonu u svojoj karijeri I očekuje se da ode još korak, dva dalje. On je jako mlad, stariji je 2 godine od Alkaraza i Runea ali ima dosta vremena ispred sebe. Sazreo je dosta psihički, igrački; kompletirao je svoju igru i spreman je za velika dela. Kuca na vrata Grend Slem finala, i od njega se definitivno može očekivati nešto veliko sledeće godine – ali se nadam – osim kad igra protiv mene”, na duhovitoj noti završava Novak razgovor sa medijima iz Srbije.

(Kurir sport/Vuk Brajović)