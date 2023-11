"NADAM SE DA ĆEŠ BITI PRVI NA SVETU" Zbog ovoga je Novak najveći GOSPODIN! Đoković se obratio Sineru i uputio mu BRUTALNE reči

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je danas rekordnu sedmu titulu na završnom mastersu, pošto je u finalu u Torinu pobedio Italijana Janika Sinera sa 6:3, 6:3.

Đoković je izgubio od Sinera u grupnoj fazi turnira u Torinu, ali mu se najbolji teniser sveta danas revanširao i dobio meč za titulu posle sat i 42 minuta.

Srpski teniser je stigao do sedme titule na završnom turniru čime je postavio novi rekord koji je do danas delio sa Rodžerom Federerom.

foto: Kurir sport / Vuk Brajović

Nakon meča, Novak se najpre obratio svom današnjem rivalu, Janiku Sineru...

- Hvala na lepim rečima Janik. Imao si lepu nedelju iza sebe, čestitke tebi za sve tokom ove godine. Očekujem da sledeće godine budeš još bolji, da ćeš biti prvi na svetu i osvojiti barem jedan Grend slem. Sada par reči mom timu, imali smo i dobre i loše trenutke, bili smo zajedno 24 sata, da bismo uzeli ovaj trofej, koji je najveći u našem sportu. Sa 37 godina je teško to uraditi. Odlučnost koja je dala rezultate, mnogo sam zahvalan svom timu koji je tu sa nama sada. Želim da kažem jednu stvar, Janik je Italijan koji je igrao ovde u Torinu, takvu podršku u ovakvoj zemlji sam imao, to je neverovatno. Hvala vam puno na svemu. U Rimu ili ovde, to je uvek spektakl. Mnogo je ljudi uvek tu da gleda najbolje tenisere na svetu. Očigledno mi je mnogo drago što sam ovde i što igram pred vama.

Kada sumira utiske nakon svega urađenog ove sezone, Novak ima i više nego dovoljno razloga za zadovoljstvo...

- Želim da se zahvalim svima, hvala što ste nas pratili ove sezone, za mene je ovo jako uspešna sezona, možda i najuspešnija u karijeri. Hvala svim ljudima koji su deo našeg sporta. Zaista je veliki napor kada se ovo dešava. Igra se širom sveta. Divno je videti ovoliko ljudi da podržavaju tenis i blagosloveni smo da vidimo sve vas na tribinama. Nadam se da se vidimo sledeće godine.

