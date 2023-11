UŽIVO! ĐOKOVIĆ - SINER: Finale koje ceo svet iščekuje! Novak za istoriju protiv sjajnog Janika i 16.000 naloženih Italijana

ĐOKOVIĆ - SINER 18.00

Deveti put u karijeri Novak Đoković igra finale na Završnom turniru.

Ovog puta rival mu je Italijan Janik Siner, koji će na domaćem terenu pred svojom publikom pokušati da se domogne prve titule.

Niko nikada nije uspeo da osvoji sedam titula na Završnim turnirima, pa bi srpski as trijumfom postavio još jedan rekord u svetu tenisa. Do sada su on i Rodžer Federer po šest puta dizali pobednički pehar. I dok je Švajcarcu to polazilo za rukom 2003., 2004., 2006., 2007., 2010. i 2011. godine godine, Novak je kući nosio pehare 2008., 2012., 2013., 2014., 2015. i 2022. godine.

Prošle godine u finalu u Torinu Đoković je savladao Kaspera Ruda sa 2:0, po setovima 7:5, 6:3.

Đoković vodi protiv Sinera sa 3:1 u međusobnim duelima. Po jednom ga je dobijao 2021., 2022. i 2023. godine. Prvo u Monte Karlu na šljaci, zatim dva puta na travi u Vimbldonu.

Jedini meč na tvrdoj podlozi, ujedno i poslednji međusobni, dobio je Siner, i to pre nekoliko dana u grupi. Italijan je tada u fudbalskoj atmosferi pred 16.000 gledalaca u Torinu slavio sa 2:1, po setovima 7:5, 6:7(5), 7:6(2).

Upravo na tom meču videli smo nesvakidašnju atmosferu kada je tenis u pitanju. Italijani su svog ljubimca frenetično podržavali, kao na fudbalskom stadionu. I naravno, provocirali Novaka kad god su mogli.

Nema sumnje da će se isto ponoviti i u ovom meču, a verujemo da će se Novak dobro pripremiti za sve "igrice" van terena.

