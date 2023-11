BEKER HVALI ĐOKOVIĆA KAO NIKAD: On je kralj lavova! Ono što on čini je van ovog sveta! Najbolji je sportista na planeti

Legendarni nemački teniser, sada trener, Boris Beker smatra da je Novak Đoković najbolji sportista na svetu.

Beker, koji je nekada radio sa Novakom, sada je trener Holgeu Runeu, a u izjavi za "Eurosport" je rekao.

"Za mene je on kralj lavova. Dajemo sve od sebe da naučimo ljubitelje tenisa onome što je nemoguće naučiti: šta je ovaj igrač osvojio tokom 16 ili 17 godina svoje karijere i da sa 36 godina može da igra svoj najbolji tenis. Osvojio je tri Grend slem titule, stigao do finala Vimbldona – bio je blizu kalendarskog slema sa 36 godina. Ovo je van ovog sveta. Igra dva i po sata u Parizu u četvrtak, tri protiv Runea u petak, tri protiv Rubljova – normalan čovek se umori, Novak postaje sve bolji i onda pobedio snažnog Dimitrova sa 2-0 u finalu. Zatim ponovo radi isto u Torinu".

Beker smatra da je Novak Đoković odavno van konkurencije u tenisu, pa ga poredi sa najboljim sportistima iz drugih sportova.

"Možda to morate da posmatrate uopšteno. On nije samo najbolji teniser u ovom trenutku, već i najbolji sportista. Želim da ga uporedim sa Lionelom Mesijem, Lebronom Džejmsom i Tomom Brejdijem. Za mene je to kategorija u kojoj je Novak Đoković, jer svi ovi sportisti dominiraju ili su dominirali svojim sportom u srednjim ili kasnim tridesetim. Đoković radi isto. Nadam se da će tako nastaviti još dugo jer ništa bolje ne može da se dogodi mladim igračima nego da se takmiče sa najuspešnijim svih vremena. To je najbolja lekcija u tenisu", završio je Boris Beker.

