"MENI JE ALKARAZ VEOMA ČUDAN - ZAŠTO SE TO DEŠAVA?!" Izjava slavnog Rusa o Karlosu izazvaće LAVINU reakcija! Pogodio pravo u metu!

Proslavljeni ruski teniser Nikolaj Davidenko prokomentarisao je probleme sa povredama sa kojima se suočava mladi španski teniser Karlos Alkaraz.

Davidenku je prilično čudno da teniser koji ima tek 20 godina već drugu godinu zaredom ima ozbiljnih fizičkih problema u finišu sezone.

Rus smatra da je glavni krivac za to španska škola tenisa.

"Meni je Alkaras veoma čudan. Zašto se to dešava? Jer u španskoj školi tenisa postoji veoma ozbiljna fizička aktivnost. Nerealno je, imaju natprirodnu fizičku spremu. Oni se više fokusiraju na to, nego na tenis. Za njih je tenis u drugom planu. Telo ne može da izdrži ova opterećenja. Naravno, sa 20 godina prerano je za prve povrede. Onda će se pojaviti druge, ide lančano", rekao je Davidenko za "Championat".

Bivši ruski teniser prokomentarisao je i igru mladog Italijana Janika Sinera.

"Video sam Sinera kako igra i trenira uživo. On je zaista vredan radnik. Pokušava da promeni igru: kliza, dobro se kreće, fizički je jak, visok, servira. Teško je proći kroz celu sezonu samo na snazi volje. Možete osvojiti neke turnire, odigrati sjajne mečeve, ali da biste imali sezonu kao Đoković, morate biti sposobni i za nešto drugo. Možda je to psihologija. Ali Janik je vredan radnik, sjajan je. Mislim da će Siner nastaviti da igra ovako i da će poboljšati rezultate", dodao je on.

Kurir sport/B92

