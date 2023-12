ZVEZDINIH DEVET VELIČANSTVENIH ZA BUDUĆNOST: Veliki dan za mlade tenisere (FOTO)

Zvezdini šampioni, Zvedina teniska mladost gleda u budućnost očima punog sjaja. Iza njih stoje sati i dani rada, truda, vizije i sna koji je dostižan, za koji se vredi boriti, koji nema cenu, a to su trofeji kako na domaćoj tako i međunarodnoj sceni.

Uz svoje šampione svakodnevno stoji najtrofejniji teniski klub u Srbiji, Crvena zvezda koja u je proteklih 25 godina osvojila 31 titulu kod muškaca i žena. Na čuvenoj Zvezdinoj šljaci, u fabrici šampiona mišiće španuju jedni od najtalentivanijih mladih tenisera sveta, usavršavaju tehniku i sve što je neophodno da se dođe do kvaliteta koji je konkurentan svetskim silama belog sporta.

Crvenobeli su se potrudili i već drugu godinu za redom obezbediće međunarodni timski grant koji je jedan od primera kako klub i njegovi partneri ulažu u sledeću generaciju, posebno podržavajući sportiste koji predstavljaju Srbiju na međunarodnom terenu. Ovaj novac ide za učešće na velikim međunarodnim turnirima, razvoj klupske infrastrukture, mogućnost da se uči od najboljih trenera i trenira tokom cele godine. Sve to će omogućiti TK CZ da ojača svoju poziciju zbog visokih sportskih rezultata i popularizacije sporta među decom i omladinom. Ovim povodom u prostorijama Sportskog društva Crvena zvezda održana je konferencija za medije na kojoj su čelnici kluba izneli plan i program podrške i razvoja mladih teniskih asova koji sa ponosom nose grb svog kluba i ističu da će uvek težiti da budu bolji, jači i da opravdaju poverenje koje imaju od matične kuće.

foto: TKCZ

“Teniski klub Crvena Zvezda je nastao još davne, 1946. godine, kao sportska sekcija, a od 1948. godine je sportski klub, dakle, poslovni teniski klub Crvena Zvezda u okviru sportskog društva. To je, dakle, sada 75 godina postojanja, 75 godina borbe, uspeha, stvaranja šampiona. Naš klub je u vreme one države bio jedan od najuspešnijih na onim prostorima, a sada, u zadnjih 30 godina, je sigurno, bez premca i bez konkurencije, najbolji teniski klub u ovoj državi, koju imamo. Crvena Zvezda i teniski klub Crvena Zvezda, dakle, korača svojim stazama uspeha i šampiona i namerevamo da tako nastavimo i ubuduće. Svi ovi mladi teniseri i naši sportisti znaju da ako hoćeš da budeš deo našeg kluba, moraš pre svega da imaš talenat i da radiš, da mnogo radiš, da mnogo treniraš, samo prevoran rad, ali osim toga, ono što je svojstveno našem klubu je dakle, jedno vaspitanje, jedan karakter, jedan rivalitet i pripadnost našem klubu. Dakle, moraš da voliš i veruješ svom klubu i da da postupaš u svom klubu kao prema svojoj porodici. Mi smo jedna porodica, mi smo jedna familija i samo tako nastaju šampion” – kaže predsednik TK Crvena zvezda Danilo Pantović.

Predsednik TK CZ istakao je da sport danas nije kao ranije, nije kao pre 30, kao pre 50 godina.

“Danas, na sreću ili na radost, sport takođe zahteva puno novca, zahteva puno resursa da bi se stvarali šampioni i na tom putu našem stvaranju šampiona koji traje, kažem, neprekidno 75 godina, prepoznali smo se Data Driven Lab, kao naš generalni sponzor i mi, teniski klub Crvena zvezda, kao najbolji klub na ovim prostorima. Imamo istu filozifiju klapa u našu filozofiju I oni su deo naše familije sa kojim zajedno koračamo i marširamo na našem putu u stvaranju šampiona i stvaranju najboljih tenisera koja ovo zemlje ima” – objašnjava Pantović. Direktor TK Crvena zvezda Slobodan Vojinović osvrnuo se na ono što je ostvareno u 2023.

“U svim kategorijama teniski klub Crvena zvezda, znači u školi tenisa, pa do seniorskih kategorija je bio prvo, na prvom mestu, ili smo bili u zavašnici. I tako da se i ova godina, 19. put u poslednjih 25 godina, ispostavilo da je teniski klub Crvena zvezda zvanično najuspešniji teniski klub u Srbiji. Nije to jedino što definiše naš rad. Velike smo imali iskorake u infrastrukturi, prvenstveno u stvaranju zimskih uslova, tu smo imali veliku pomoć od našeg generalnog sponzora, tako da zasiguro ne samo što je naša hala kvalitetnija i što su prostorije koje idu uz halu u znatno boljem stanju, nego time možemo i po nižim temperaturama mnogo kvalitetnije da treniramo. Sa poboljšanom infrastrukturom i sa uspehom koji smo imali u sportskom imali smo poverenje velikog broja međunarodnih turnira, poverenje organizacije kao što je Svetska teniska federacija i pored toga smo uspeli da dovedemo u Srbiju seriju UTR sa osam turnirama od 25.000 dolara. I poslednje, ali ništa manje važno, jesu stipendije koje i ove godine dajemo one su važne zato što one obezbedeđuju nama sportsku budućnost i da će se kroz rezultate za četiri - pet godina videti plodovi ovih aktivnosti” – naglasio je Vojinović.

foto: TKCZ

Prisutnima se obratio i legendarni fudbaler Crvene zvezde Vladimir Petrović Pižon čija unuka je članica TK CZ i jedna od najvećih talenata.

“Ovde sam da bi pomogao mojoj unuki, ali i ostaloj deci, sve ih mnogo volim i znam kakav je put sportiste. Drago mi je da se svi oni bave sportom i shvataju da je sport blagorodan i da treba što duže igrati i biti što duže u sportu. Klub mnogo ulaže u decu, mnogo su skupi tereni da igrate privatno i da dolazite da trenirate, ovako oni treniraju praktično besplatno, sve klub, Zvezda organizuje” – kaže četvrta Zvezdina zvezda.

U programu Zvezdine pomoći i razvoja igrača za 2024. nalaze se: Marko Maksimović, Mako Šavija, Aleksa Oparnica, Anastasija Čolović, Dušica Popovski, Lana Petković, Stela Džimović, Helena Korać i Jovan Matović.

“Sarađujemo rame uz rame sa teniskim klubom "Crvena zvezda" već drugu godinu, jer volimo da podržimo pobednike, pošto smo i mi, Data Driven Lab, lider u oblasti kojom se bavimo. Izuzetno nam je drago što Srbija ima takve sjajne talente. Zbog toga smo iz sveg srca srećni da podržimo ove divne devojke i momke. Hvala vam na poverenju i hrabro u nove pobede” – zaključila je Natalija Kirillova, zamenik direktora Data-Driven Lab.

(Kurir sport/TK Crvena zevzda)