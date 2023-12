NIJE ŽELEO DA BUDE SVOJ, JER JE SRBIN - ZATO GA MRZE! Čuveni Francuz zagrmeo: On je RATNIK, preživeo je TEŠKE STVARI!

Bivši francuski teniser Žo Vilfred Conga govorio je o odnosu Novaka Đokovića sa navijačima.

Nije tajna da srpski as nije omiljen među teniskim fanovima.

Na turnirima širom sveta navijači su često neprijateljski nastrojeni prema Srbinu. Otvoreno navijaju za njegove rivale, sramno ga provociraju tokom meča, što Novaka izbaci iz takta, pa neretko ulazi u verbalne sukobe sa publikom.

Conga smatra da je Novak u startu napravio veliku grešku, zbog koje nije uspeo da izgradi dobar odnos sa teniskim fanovima.

"Zašto neki mrze Đokovića? Mislim da je razlog to što je imao period kada nije želeo da bude svoj. Pokušao je da bude Rodžer Federer ili Rafael Nadal. Trebalo da bude to što jeste od samog početka. Mislim da je danas takav", rekao je Conga u jednom popularnom podkastu.

Da je ranije prigrlio svoj "ratnički imidž" ljudi bi ga više cenili, smatra Francuz.

"Danas je on svoj, potpuno iskren i zato ga mnogi ljudi cene. On više ne radi stvari kako bi ga više cenili, već zato što to stvarno želi", kaže Conga i dodaje:

"Na trenutak je poželeo da pobegne od te ratničke slike, jer je Srbin, koji je preživeo teške stvari u detinjstvu. Dakle, on je ratnik, trebalo je tako da se predstavi od početka. Mislim da bi ga mnogi zbog toga voleli", zaključio je Conga.

Kurir sport/J.M.

00:08 Novak, navijači, Torino