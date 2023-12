ISPLIVALA ISTINA O FEDERERU! Srbin imao NEOBIČAN susret sa Rodžerom, pa otkrio: "Bilo je NESUGLASICA sa Novakom, ali..."

Nema dileme da su Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer obeležili istoriju tenisa.

Velika trojka imala je žestoke okršaje, bilo je svega, uzbuđenja, teniskih maratona, slavlja, tuge, nesuglasica... Ali su Nole, Rafa i Rodžer definitivno među najboljim teniserima ikada. Gostujući u podkastu "Alesto", srpski teniser Filip Krajinović otkrio je kakav je imao odnos sa Rodžerom Federerom.

- Jeste, imao sam čast da treniram sa Federerom kad sam imao nekih 15 godina. On je tada bio prvi na svetu, prvi na ATP listi. Imao sam njegov poziv. Mi smo imali istu agenciju, IMG. Ja sam bio u akademiji Nika Bolitijerija, on je bio u Majamiju, tražio je sparing partnera i pošto sam ja bio jedan od najboljih juniora sveta poslali su privatni avion po mene. Došao sam u Majami i sećam se da dolazim da igram sa Federerom, a to je tad u to vreme bilo... Ne mogu opisati koji osećaj. U tom trenutku je trebalo da ja potpišem ugovor sa Najkom, a pitali su Federera šta misli o klincu. Rekao je sve najbolje i tada sam dobio jedan od najvećih juniorskih ugovora na svetu - rekao je Krajinović gostujući u "Alesto" podkastu, pa dodao:

- Njegova reč je bila mnogo jaka u tom trenutku. Stvarno je bilo nezaboravno iskustvo.

Zatim se osvrnuo i na odnos sa Federerom, te je otkrio kakav je on stvarno:

- Ostao sam nekoliko dana, trenirao sa njim svaki dan i to je nešto neverovatno. Ja ne mogu da kažem ništa loše za njega. Čak sam igrao četiri puta sa njim. Dva puta me je obrukao, a dva puta... Jednom je visio! U Bazelu, rodnom gradu, sam imao poen da ga dobijem, tri seta i jedva sam izgubio. Tu mi je žao što ga nisam dobio. A jednom u Majamiju smo igrali jako dobar meč, čak sam i servirao za set. Ne mogu ništa loše da kažem. On je izuzetno kulturan, vaspitan, uvek smo trenirali kad smo imali prilike. Na terenu se ponaša lepo. Slažem se da postoji rivalitet sa Novakom, oni su imali te neke nesuglasice, ali to je njihova stvar, mislim da su posle to izgledalili. Ja ni za Rafu ne mogu da kažem ništa loše. Izuzetno su kulturni teniseri i ispisali su istoriju - istakao je Filip Krajinović, a zatim u dahu nastavio:

- Niko nije svestan šta su Đoković, Federer i Nadal napravili. Šta su njih trojica uradili, to je potpuno nerealno. Ne znam da li smem da kažem. Niko nikad neće uraditi. Ja mislim da u tenisu, teško jako.

Osvrnuo se i na Novaka Đokovića.

- Apsolutno najbolji teniser svih vremena. Po svim statistikama je najbolji, igrački najbolji. Po meni, stavio bih ga u top tri sportista svih vremena. Šta je uradio, u koje vreme i kako, respekt! Ja mislim da ga i sportisti smatraju jednim od najboljih svih vremena, ne samo u tenisu - zaključio je Krajinović.

