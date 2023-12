SREKTAKL U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Zašto je meč između Đokovića i Alkaraza više od igre?

Da vam je neko pre tek 2 godine rekao da će jedan od najzanimljivijih egzibicionih mečeva pre početka teniske sezone u proteklih 10 godina biti organizovan u Saudijskoj Arabiji – verovatno biste mu rekli da se testira na korona virus ili neki drugi zdravstveni problem.

Kako se sve u univerzumu i životu okreće, teče i menja – tako je Saudijska Arabija u periodu ne značajno dužim od 24 meseca postala jedna od najvažnijih tema svetskog profesionalnog tenisa.

Od nulte izloženosti, preko kontroverzi vezanih za prve nastupe profesionalnih zvezda na manjim egzibicijama – pa sve do konačnog dogovora za održavanje ATP Nekst Džen i WTA Završnog Masters turnira i eto – danas – mega-događaju koji predstavlja dvojicu zvezda koji povezuju teniske epohe – Kraljevstvo Sauda se preko noći afirmisalo kao “sportska Meka” najvišeg produkcijskog nivoa – barem ako je suditi po bombastičnim medijskim najavama.

A šta ćemo sa brojnim etičkim i moralnim kritikama i komentarima o tome da li je Saudijska Arabija podobna za razvoj međunarodnog tenisa od strane skoro istih osoba koji su prosto obožavali da Novaka stave pred “medijsku giljotinu” i pre i posle korone – a Alkaraza već proglase najboljim i nepobedivim? Ništa – jer, oni su oportuno okrenuli ploču (barem po ovoj temi) – što se možda od njih i očekivalo – jer živimo u takvim vremenima.

Ono što je mnogo važnije je da su Đoković i Alkaraz i ovoga puta pokazali da su pravi ambasadori vrhunskih sportskih vrednosti – i da će njihov današnji meč predstavljati pozitivan uticaj na sve što predstoji a da je vezano za tenis u ovom delu sveta i šire, dodatno učvrstivši njihove izuzetne odnose. “To što ovde igramo je dobro za naš sport,” rekao je Novak jasno, dosledan svojoj ličnoj etici – što će mu sigurno dovesti još veći broj poklonika u ovom delu sveta koji obožava sport.

Za obojicu će današnja egzibicija biti odlična prilika da jedan drugom pokažu koliko će njihov rivalitet biti izražen tokom jedne od najvažnijih teniskih sezona u sećanju – i kako će on, kao jedan od glavnih tokova onoga što će se odvijati na velikoj sceni – uticati i na brojne druge “pritoke” koje će ga definisati u narednih 11 meseci – kroz povratak Nadala, naboj Sinera, moć Medvedeva, Zvereva, Hurkača, pretnju Runea, borbenost Rubljova, pedigre Ruda, Cicipasa, Frica… Novak je 2024. nagovestio kao godinu u kojoj će upravo Alkaraz i Siner biti među najvećim favoritima za osvajanje najvažnijih trofeja sezone – ali je činjenica da je više puta ponovio nameru da bude u teniskom vrhu još barem “dve plus” godine ta koja ga dovodi na “put kolizije” sa njima – ali i svima drugima koji će ga iz kola u kolo na nekih 13-15 projektovanih turnira na kojima bi Novak trebao da učestvuje ove godine izazivati pred ostvarenjem novih istorijskih dela.

Kao i tokom njihovih prethodnih takmičarskih mečeva – faktor “egzibicije” će biti izražen u njihovoj želji da se nadmeću kroz demonstraciju svih svojih vrlina – tako da i danas treba očekivati tenis na skoro najvišem nivou, jer će to ujedno doprineti formiranju samopouzdanja i faktora “pretnje” kod obojice pre prvog Grend Slema sezone u Melburnu. Ovo će možda biti još važnije Alkarazu – jer do prvog nastupa na Rod Lejver Areni on ne namerava da učestvuje ni na jednom drugom uvodnom turniru, a činjenica da uz njega “dole” neće biti njegovog glavnog trenera i drugog “teniskog oca” Huan Karlosa Ferera znači da će ovo australijsko leto za njega predstavljati period izazovnog teniskog i ličnog sazrevanja. Razmene osmeha, aplauza, “palčeva gore” i prikaza prisnosti i poštovanja na mreži i drugde između Španca i Srbina će sigurno biti na pretek – ali će se najviše pratiti to koliko će u ovom meču biti asova, vinera, riternova na servis, neiznuđenih grešaka, drop-šot-ova, istrčavanja, istezanja, strateških nadmudrivanja – ali i izraza nezadovoljstva kada nešto ne bude odigrano kako je bilo željeno ili zamišljeno. Detalji koji će nam otkrivati koliko je obojici stalo da osvoje svaki poen – i šta su spremni da i u ovakvom meču bez (prividnog) rezultatskog značaja učine da bi do toga došli će biti pravi dodatni užitak za poznavaoce i pratioce tenisa na svim nivoima stručnosti i ostrašćenosti – jer će tu ležati prava momentalna i projektovana vrednosti ovog susreta.

U slučaju Novaka jedno je skoro sigurno – a bazirano na svemu što smo imali prilike da vidimo sa njegovih treninga u Dubaiju proteklih dana: nastojaće da sve elemente njegove igre isproba (skoro) do maksimuma pred sutrašnji put ka Pertu i Junajted Kupu, na kome planira da “udari glanc” pred početak kampanje osvajanja 11 titule u glavnom gradu države Viktorija. Ako nešto ne bude funkcionisalo, Novakov već veoma aktivni “softver” će tu informaciju podhraniti u proces izmene šampionskog algoritma za sredinu januara - i to će tako funkcionisati od danas pa sve do 28. dana u prvom mesecu verovatno najizazovnije godine u njegovoj karijeri.

O tome – nekom drugom prilikom, a danas – uživajmo u spektaklu dvojice među najboljima koji svet sporta danas poznaje!

Vuk Brajović / Kurir sport

