SRPKINJA SVEDOČILA SKANDALU: Ukrajinska teniserka koja je vređala Đokovića PRIREDILA ŠOK pre i posle meča sa Ruskinjom

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk odbila je da se fotografiše zajedno sa svojom rivalkom, Ruskinjom Marijom Timofejevom pre meča osmine finala.

Na meču koji je sudila Marijana Veljović iz Srbije, svaka teniserka se posebno slikala pre početka meča.

Ukrajinka se držala preporuke Ukrajinskog teniskog saveza da se ne rukuje sa koleginicama iz Rusije i Belorusije, ali je novitet to što odbija i da se fotografiše sa njima pre meča.

Rezultatom 6:2, 6:1, ona je pobedila Timofejevu, a nakon meča je govorila o svojoj državi.

"Mnogi misle da je gotovo. Nešto neverovatno se desilo. Ukrajina je uspela da ne bude osvojena u tri dana, Kijev takođe. To jeste čudo, znate. Mislim da su su mnogi pomislili da priča o tome više nije čudo, pa da se ne mora govoriti. Drago mi je da ostale devojke dobro napreduju u žrebu i da mogu napominjati ovu temu. Ništa nije dobro. Nije lako da prenesem sve što se dešava u Ukrajini. Moram da stalno pratim vesti, niko me ne zove iz Ukrajine. Prenesu mi sve šta se desilo. Pokušavam da kažem ljudima sve, to mi je dužnost, a ostali teniseri iz drugih država nemaju to breme", rekla je Kostjuk posle meča i dodala:

"Nekada vesti nisu sjajne, promeni mi se raspoloženje i da mi vatru za borbu. Nekada mi dođe da odustanem, a nekada ne razumem zašto je svet ovakav kakav jeste. Pokušavam da prevaziđem to na više načina. Na nama je samo da nastavimo da pobeđujemo", zaključila je Ukrajinka.

Kostjuk, trenutno 35. na svetu, postala je poznata u javnosti kada je napala Novaka Đokovića i Rafaela Nadala zbog invazije Rusije na Ukrajinu.

"Hoću da moje kolege teniseri shvate kakva je situacija i da nam daju podršku. Ali, mislim, pogledajte šta je Novak rekao. Pogledajte šta je Rafa rekao. Kako će vas podržati ceo tur, kada trojica najboljih igrača kažu ovakve stvari?" pitala se Marta.

Podsetimo, Novak je smatrao da ne treba da se dešava mešanje politike u sport.

"Uvek ću osuditi rat, neću ga podržati kao dete rata. Znam koliko to trauma ostavlja, i mi na Balkanu smo imali puno ratova, ali ne mogu da podržim odluku Vimbldona, to je suludo. Igrači i treneri nemaju nikakve veze sa tim. Mešanje politike u sport ne treba da se dešava", rekao je Novak nakon šokantne odluke Vimbldona da ruski i beloruski teniseri ne mogu da igraju na ovom turniru.

Kostjuk je napala i Srđana Đokovića zbog ruske majice koju je nosio na prošlogodišnjem Australijan openu.

"Stavljate me u situaciju gde moram da podnesem preveliku odgovornost... Ne znam kakva su pravila, ne znam šta je dozvoljeno na turniru, ali ovakve stvari ne mogu da se ne primete. Nije bitno ko je u pitanju, nikome takve stvari ne smeju da se dozvole i to me je vrlo pogodilo", istakla je mlada Marta Kostjuk koja je birala reči i potom objasnila da se boji da njene reči ne budu istrgnute iz konteksta.

Na udaru su bili i Novakovi navijači.

"Šta god ja rekla, mrzeće me do kraja života, posebno veoma agresivni navijači Novaka Đokovića. Ljudi već znaju da su ne svi, ali mnogo Novakovih navijača je vrlo agresivno i znam to jer sam i sama iskusila".

