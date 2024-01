SPREMAN SAM, VIDEĆEMO! Kecmanović juri POBEDU KARIJERE! Protiv Alkaraza igra i za Novaka: Neverovatno je što ga imam za prijatelja

Srpski teniser, Miomir Kecmanović, govorio je o predstojećem meču protiv Karlosa Alkaraza.

Trenutno 60. teniser sveta će protiv drugog na planeti igrati za četvrtfinale Australijan opena gde je prethodno pobedio Josukea Vatanukija, Jan-Lenarda Štrufa i Tomija Pola.

"Uradio sam neke dobre stvari u predsezoni. Mislim da sam fizički i psihički malo spremniji da uradim ovakve stvari", rekao je Kecmanović za španski "As" i osvrnuo se na juniorske dane:

"Kada si junior i onda dođeš na profesionalne turnire, shvatiš da ti to što si broj jedan ne znači ništa. To je samo odskočna daska. A onda počinje posao. Šta god da uradite sledeće, morate učiniti još više, želeti još više. To je potpuno drugačiji nivo od juniorskog".

Prošle sezone nije ostvario nijednu pobedu na Grend slem turnirima.

"Bio sam veoma razočaran u sebe svim što sam uradio. Tako da sam srećan što to počinjem da 'okrećem' ove godine".

foto: Debby Wong / Zuma Press / Profimedia

U ponedeljak će od devet časova igrati protiv Alkaraza od kojeg je izgubio u četvrfinalu mastersa u Majamiju 2022. godine u tri fantastična seta 6:7(5:7), 6:3, 7:6(7:5).

"Definitivno neće biti lako. Mislim da je sada bolji nego što je bio tada. Biće teško. Ali, fizički i psihički sam spreman za to. Videćemo šta će se desiti. Ono što je uradio je neverovatno. Ušao je u istoriju dosta puta prošle i pretprošle godine. Iznenađujuće je videti tako mladog momka kako radi to što radi i kako igra. On je neko kome se treba diviti".

Bilo je reči i o Novaku Đokoviću, kojeg bi popularni Miša sačuvao od Alkaraza kada je reč o borbi za prvo mesto na ATP listi.

"Neverovatno je imati ga da nas inspiriše. Ali istovremeno baca senku na ostale. Svi očekuju da pobediš, budeš kao Novak. Ako ne uradiš to, onda nisi dobar. Imamo četvoricu koji su u prvih 50, ali mislim da oni ne dobijaju mnogo priznanja zbog svih uspeha koje je Novak imao. To je nešto što bi trebalo da bude drugačije. Novak je oduvek bio inspiracija na terenu i van njega. Neverovatno je imati nekog takvog kog možeš nazvati prijateljem, da ti je tu za savet i pomoć. Sjajan je momak", zaključio je Kecmanović.

Kurir sport/As

