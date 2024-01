ĐOKOVIĆ DUGO NIJE NEKOGA OVAKO OČARAO! Amerikanac posle meča NA SVA USTA hvalio Novaka: BRZ, NE PROMAŠUJE - PREDOBAR!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Američki teniser, Tejlor Fric, otkrio je utiske nakon poraza od Novaka Đokovića u četvrtfinalu Australijan opena.

Trenutno 12. teniser sveta je prućio fantastičan otpor, posebno u prva dva seta, ali nakon toga nije uspeo da isprati nivo aktuelnog šampiona.

- Igrao sam dobro prva dva seta, bilo je jako teško na fizičkom planu. Potrebno mi je da to što radim u dva seta, radim pet sati - rekao je Fric na konferenciji za medije.

Govorio je potom i o Novaku za kojeg je imao dosta pohvala.

- Najveća stvar je to što je brz i ne promašuje mnogo lopti, morate da odigrate kvalitetne lopte jer ne daje mnogo šansi. Kada idem sa drugim servisom, to nije osnovna linija, to je nešto drugo. Preteško je to kontrolisati. Dobro je osvojiti toliko bitnih poena, ali u jednom momentu sam pomislio da ne mogu da osvojim poen. Igrao je predobro. Ipak, zadovoljan sam kako sam se na terenu založio za sebe.

foto: Ciro De Luca / Zuma Press / Profimedia

Fric je izgubio i deveti meč od Novaka, a nema još uvek nijednu pobedu.

- Za mene, učinak u međusobnim mečevima izgleda loše, ali u pet mečeva nisam bio na ovom nivou, bio sam mlad. Šesti meč sam bio blizu, ali sledeća dva sam igrao prilično loše. Rekao sam sebi da mora biti jedan meč gde će se sve poklopiti, ali učinak i dalje deluje obeshrabrujuće. Da sam igrao sve kao prva dva seta, možda je bilo nešto i moguće.

Četvrtfinalni meč je odigran u teškim vremenskim uslovima.

- Posle je malo zahladnelo, ali je bilo toplo u početku. Procenat prvog servisa se umanjio, morao sam da radim za svaki poen u trećem i četvrtom setu. Ne sme takav servis biti protiv takvog riternera. Dva i po sata je bilo prilično fizički iscrpljujuće, ako bih još dva, tri sata uspeo da igram na tom nivou... Moram da budem spreman za tako nešto. U pauzama pokušavam da budem zdrav, da izbegnem povrede, da radim u teretani kako bi igrao što duže tako fizički zahtevne mečeve.

Komentar na kasno igranje u Melburnu.

- Veoma je teško. Pričao sam sa Medvedevom i nekim momcima, praktično vam poremeti životnu satnicu, žao mi je tih momaka. Ne možete normalno da spavate, nije lako izaći i igrati u tom intezitetu ukoliko vam je telo pod takvim pritiskom. Sigurno da mogu da urade nešto po tom pitanju, da se ne igra do dva, tri posle ponoći. Tretmani su tu posle mečeva, ne možete da zaspete pre pet ili šest ujutru - zaključio je Tejlor Fric.

Kurir sport

Bonus video:

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis