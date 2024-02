"I DALJE MISLIM O NOLETOVIH 24..." Karlos Alkaraz PRIPRETIO Đokoviću: Ambiciozan sam, sanjam velike snove!

Španac Karlos Alkaraz najavio je velike ambicije za ovu godinu.

Trenutno drugi teniser planete istakao je kako mu je glavni cilj zlato na Olimpijskim igrama, a imao je i zanimljivu izjavu vezanu za dugoročne planove.

- Đoković i Siner su trenutno glavni rivali, za mene i za sve druge. Tu je Zverev, koji ima pozitivan skor sa mnom, ali Đoković i Siner su na vrhu. I dalje mislim o Noletovih 24 (slema), volim da sam ambiciozan, da sanjam velike snove, a videćemo dokle ću dogurati: da li do pet, možda ostanem na dva, ali neminovno mislim o tome - istakao je Alkaraz.

Dotakao se Španac i samopouzdanja koje mu, kako ističe, nije poljuljano.

- Igra mi je na dobrom nivou, dobro sam i trenirao, fizički sam na vrlo visokom nivou. Oduvek sam bio veoma ambiciozan, želim da osvojim sve, to me motiviše da guram. Mislim da sam najviše napredovao u detaljima – ishrana, odmor, te stvari koje su mi možda ranije nedostajale, što je i logično s obzirom na moje godine. Te male stvari kako bih izbegao povrede - zaključio je on.

