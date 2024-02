"PIJANI MUŠKARCI SU ME HVATALI I PIPALI" Devojka Novakovog rivala prošla kroz PAKAO na Superboulu! Jeziva ispovest Amerikanke!

Jedna prilično neprijatna scena desila se nakon utakmice finala NFL Superboula u kojem su Kanzas Siti Čifsi pobedili San Francisko.

Naime, Morgan Ridl devojka devetog tenisera sveta Tejlora Frica rekla da nije mogla da uživa u igri, a da joj ne smetaju pijani i nepristojni muškraci oko nje.

Poznata manekenka istakla je da to nije mogla da trpi i da je zbog toga morala da ode u toalet.

- Nisam želela da objavljujem ništa o ovome, ali mislim da je ipak zaista važno. Ne mogu da verujem sa kakvim sam se uznemiravanjam susrela od strane odraslih muškaraca - objavila je manekenka na Instagramu.

Devojka američkog tenisera kaže da joj uopšte nije bilo lepo na utakmici.

- Hvatali su me, pipali, maltretirali, zvali me "mačko" bez prestanka! Bilo mi je stvarno loše na utakmici. Nisam mogla čak ni da uživam u igri bez da mi smetaju pijani, nepristojni, grubi muški obožavaoci. To je izuzetno stresno i zastrašujuće - jasna je Amerikanka.

Ridlove je pojasnila scenu koja joj je bila najupečatljivija.

- Iskoristio je svoje dete kao "vozilo" da bi pokušao da nas udari! Njegov rođeni sin, dete, se okrenuo prema njemu i rekao: 'Tata, šta radiš?' Šta mislite kako dečaci postaju odvratni muškarci? Imam muške fanove koji me prate i na sreću nikada nisam doživela ovako nešto u svetu tenisa, ali se samo nadam da će svaki momak koji ovo čita razumeti ozbiljnost. Svi smo bili tu samo da bi gledali utakmicu! Biti "uhvaćen" od strane muškaraca je strašno - rekla je izabranica poznatog tenisera.

