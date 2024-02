KAKVA ČAST! FRANCUZI DONELI ODLUKU: NOVAK DOBIJA BISTU I HALU SA NJEGOVIM IMENOM! Evo gde će se nalaziti i kada će biti gotova

Na inicijativu predsednika udruženja „Svi Srbi u Parizu“, Saše Pešića, i ogromno angažovanje i rad legende motociklizma Dragoslava Kuleta Perišića koji je vodio pregovore i zajedno sa Sašom radio na projektu.

Na jučerašnjoj vanrednoj sednici Skupštine opštine grada Thonon les Bains odlučeno je da najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobije bistu u ovom gradu.

Pored biste po Novaku Đokoviću će se zvati hala i kompleks teniskih terena u ovom najvećem francuskom gradu na obali Ženevskog jezera.

Novinar Saša Pešić uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je govorio o ovoj velikoj vesti.

Kako je sve počelo

- Poslednjih godina opština Aranđelovac je napravila partnerske odnose sa opštinom Thonon les Bains. Thonon les Bains je najveća francuska opština na francuskom delu Ženevskog jezera. To je u stvari banja koja broji oko 40.000 stanovnika. Ta banja već ima neke istorijske veze sa Srbijom, jer su se srpski učenici posle Prvog svetskog rata naselili tu i išli u jednu školu u Tonolebanu. Priča počinje pre par godina gde je Dragoslav Kule Perišić, koji je zajedno sa mnom izuzetno zaslužan za sve ovo i bez koga nikako ne bi mogli da ostvarimo ovo što smo ostvarili i što tek treba da ostvarimo. On je u Evropskom parlamentu upoznao Andrea Kotarca. Kotarac je profrancuski političar poreklom Srbin. Kotarac ga je upoznao kasnije sa svojim ocem Draganom. A Dragan dolazi iz Thonon les Bains, gde je Dragan dao velike zasluge kako bi Dragoslav Kule Perišić povezao opštinu u Thonon les Bains i Aranđelovac odakle on i potiče. Podsetio bih, Dragoslav Kule Perišić je naš legendarni šampion motociklizma i živa legenda na Balkanu i Istočnoj Evropi - započeo je Pešić.

Thonon les Bains - Aranđelovac

- Što se tiče kasnijih koraka, u početku su preduzete akcije gde je delegacija francuskog grada Thonon les Bains dolazila u posetu Aranđelovcu u 2022. godine. Pa je kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Aranđelovca gostovalo i na jedan fenomenalan način otkrilo srpski identitet i srpsku tradiciju na glavnom trgu Thonon les Bains gde su bili gosti u decembru 2022. godine. Gde se tim gradom i orilo "tamo daleko", gde su oduševljeni Francuzi okupljeni u centru grada, mogli da vide tu našu mladost, našu lepotu i našu tradiciju. Da bi u leto 2023. godine, ponovo u delegacija Thonon les Bains došla u Aranđelovac, gde smo ih Kule i ja zajedno dočekali i bili im domaćini povodom praznika opštine Aranđelovac - naveo je Pešić.

Ideja da se ojačaju veze Srbije i Francuske

- Ideja je potekla već tokom tih dana. Povodom dana gastronomije, u oktobru mesecu 2023. godine, bili smo uvaženi gosti Kule Perešić, profesor Jovan Filipović i ja i tu smo počeli da govorimo o toj našoj ideji odnosno na koji način bi mogli još više da povežemo Srbiju i Francusku i još više da ojačamo te veze. Ja sam ugostio predstavnike opštine Thonon les Bains u novembru mesecu 2023. godine ovde u Parizu, gde je čitavu delegaciju predvodio i sam predsednik opštine, predočio sam mu tu moju ideju da uzmemo i da pokušamo da nekim neraskidivim vezama povežemo Thonon les Bains sa Srbijom i sa srpskim narodom, i naročito za ponos svih Srba i srpske dijaspori koji žive ovde u Francuskoj. On je veoma prijatno prihvatio tu vest. Onda uskače Dragostav Kule Perišić i zajedno krećemo da razrađujemo projekat. Tako da se na jučerašnjoj vandrednoj sednici na kojoj je i on učestvovao, doneta je odluka jednoglasno, da se postavi bista u čast Novaka Đokovića u Thonon les Bains i da se hala i sportski teniski centar nazove po Novaku Đokoviću. Ovo je stvarno jedan ogroman i veliki uspeh, znajući da u Evropi ne postoji bista Novaka Đokovića i znajući da Francuska na vaj način potvrđuje i pokazuje koliko ceni Novaka Đokovića i pokazuje da je naš teniser ovo i zaslužio - otkrio je Pešić.

Nadanja da će Novak prisustvovati

- Dragoslav Kule Perišić će voditi taj sastanak sa Novakom Đokovićem i sa njegovim timom. Cilj je da se najpre Novak obavesti o svemu ovome, njegov tim je već obavešten. Da se preciziraju detalji oko datuma i oko načina inauguracije njegove biste i imenovanja hale i tog celog teniskog kompleksa. Želja je naravno i cilj da Novak Đoković prisustvuje, dobili smo potvrdu od predsednika opštine juče da će inauguraciji prisustvovati i da je već obavešten i predsednik Francuske teniske federacije. Tako da će sigurno biti jedan veliki događaj za celokupnu našu dijasporu u Francuskoj, za srpski narod, za Francusku i za ceo svet. Ja se nadam da će Novak Đoković tu prisustvovati, a i Kurir televizija već ima poziv i biće blagovremeno obaveštena o datumima i načinima i detaljima ovog događaja - rekao je Pešić.

Pešić je potom otkrio koji će se materijal koristiti za bistu, ko će je praviti, ali i kada će ugledati svetlost dana.

- Bista će biti izrađena od mermera koji dolazi iz rudnika mermera Venčac pored Aranđelovca. Cilj je kako radimo na jačanju srpsko-francuskog prijateljstva, da bistu rade jedan od najboljih srpskih umetnika i jedan od najboljih francuskih umetnika. Neka ideja je da se to realizuje do kraja 2024. godine ili eventualno neki krajnji rok je početak 2025. godine - otkrio je Pešić.

