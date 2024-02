E SAD JE SIGURNO NALJUTIO ĐOKOVIĆA! Poznati Italijan ŠOKIRAO izjavom - "Kladim se da će Siner već ove godine biti prvi na svetu"

Čuveni italijanski teniser Adrijano Panata ubeđen je da će se Janik Siner već ove godine popeti na vrh ATP liste.

Sjajno igra mladi Italijan ove sezone, podigao je već pehar u Melburnu i Roterdamu i sigurno je da ne planira da se zaustavi.

"Janik to zaslužuje jer je dobar, skroman, pošten i inteligentan momak", napisao je Panata za italijanski "Oktennis".

Čuveni Italijan je svojevremeno bio četvrti igrač sveta, što je do ove sedmice bio najbolji plasman za jednog Italijana u istoriji "belog" sporta.

"On treći, ja četvrti? Hajde... Danas je treći, sutra drugi, a jednog dana čak i prvi. U stvari, kladim se da će već ove godine biti prvi. Trka nije sa mnom, ja to dobro znam, ubeđen sam da i on to zna. Ne mora da se poredi sa mnom, još manje sa Pjetranđelijem, već sa Alkarasom, Đokovićem, možda čak i Federerom i Nadalom", dodao je Panata.

