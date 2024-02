IMALI SMO SVE ŠTO NAM TREBA, A ONDA SE POJAVIO ON! Legendarni teniser otkrio zašto navijači NE VOLE NOVAKA: Nije nam bio potreban!

Čuveni američki teniser, Endi Rodik, govorio je o Novaku Đokoviću na potpuno drugačiji način od svih.

Endi je u petoj epizodi podkasta "Serviraj sa Rodikom" za gosta imao Maksa Ajzenbada, uspešnim teniskim menadžerom.

Između ostalih tema, bilo je reči i o najboljem teniseru svih vremena, a Rodik koji je Đokovića pobedio pet puta u devet duela, podelio je zanimljiv pogled na srpskog tenisera.

Amerikanac je imao nesuglasice sa Novakom tokom karijere, ali je i te kako u prošlosti umeo da ga pohvali i veliča njegove neverovatne rezultate.

Đoković i Rodik foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Ovaj put je objasnio da mnogi ljubitelji tenisa ne vole činjenicu da se Srbin umešao u rivalstvo Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

- Čudno je. Uvek kažem da osećam kao da je on lik koji je rasturio Bitlse. Kao da je on Joko Ono u tenisu. On je onaj kojeg nismo želeli, koji nam nije bio potreban. Već smo imali rivalstvo, levoruki na desnorukog, kontrast stilova - izjavio je Rodik i dodao:

- Onda se odjednom pojavi kiborg, robot, ali takođe i neko ko igra s mnogo emocija, i kaže: ‘Ne zanima me taj hajp, kompletan sam igrač, ne možete da me prođete, ne možete ni oko mene, izdržaću sve vaše udarce’. Bilo je čudno, mislim da je prosečni mejnstrim navijač koji nije skroz u tenisu bio ljut na njega zbog toga - poručio je proslavljeni Amerikanac.

Endi Rodik je tokom duge karijere stigao i do prvog mesta i do u novembru 2003. godine. Osvojio je 32 titule uključujući i US open i zaradio preko 20 miliona dolara od nagrada.

Kurir sport

Bonus video:

08:33 KAKVA ČAST! FRANCUZI DONELI ODLUKU: NOVAK DOBIJA BISTU I HALU SA NJEGOVIM IMENOM! Evo gde će se nalaziti i kada će biti gotova