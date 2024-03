"POMISAO NA TO ME UZBUĐUJE, ALI..." Đoković dobio pitanje na temu o kojoj NI NE RAZMIŠLJA, njegov odgovor će vas oduševiti!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, govorio je pred predstavnicima medija uoči učešća na mastersu u Indijan Velsu.

Turnir je uveliko počeo, a Novak će za prvog rivala na turniru na kojem nije igrao pet godina, imati Australijanca, Aleksandra Vukića.

Jedna od tema konferencije za medije bile su Novakove godine. U maju će proslaviti 37. rođendan, a i dalje igra na najvišem nivou.

Novinare je zanimalo da li možda planira da zaigra na Olimpijskim igrama 2028. godine, a iako je rano da se nagađa ili detaljnije priča o planovima srpskog tenisera za period dalji od nekoliko meseci, poručio je da postoji želja za tim.

- Sve je moguće (everything on the cards), samo ne znam koliko mi je karata ostalo. Još je rano za razmišljanje o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu, ali pomisao na to me uzbuđuje. Voleo bih da igram tamo, ali još uvek ne mogu da se posvetim tome - rekao je Đoković.

1 / 6 Foto: EPA John G Mabanglo

Poručio je da, u fazi u kojoj je njegova karijera, mora da sagleda stvari godinu po godinu.

- Postaje sve teže i teže, ali ja i dalje volim ovaj sport i još uvek se takmičim na najvišem nivou. Još uvek sam broj jedan, pa osećam u ovom momentu da želim da idem dalje, da nastavim da pokušavam da ispišem više istorije.

Đoković će u Indijan Velsu pokušati da dođe do rekordne šeste titule i tako se odlepi od Rodžera Federera koji, poput Novaka, ima pet trofeja.

- Za naš sport je lepo što smo imali neverovatna rivalstva koja su obeležila neverovatne dve decenije. S obzirom na to da se Rodžer Federer povukao, a Rafa uopšte ne igra mnogo, čudan je osećaj. Pokušavam da pronađem novog rivala i imao sam nekoliko sjajnih mečeva sa Kalosom Alkarazom i Janikom Sinerom u poslednje vreme, ali Rodžer i Rafa su i dalje dva najveća rivala koje sam ikada imao - zaključio je Đoković.

