ZANIMLJIV PREDLOG! Ivanišević savetuje Novaku koga da uzme za sledećeg trenera: Moja teorija je – Balkanac može svakoga da trenira

Budući da je trenutno sa Novakom Đokovićem u Monte Karlu Nenad Zimonjić, njegov nekadašnji trener Goran Ivanišević smatra da mu je on idealan naslednik.

“Ne znam još koliko će Novak igrati, to zavisi od njega, ali mislim da je sada sa njim perfektna osoba u ovom trenutku – Ziki. On je moj veliki prijatelj, mnogo smo toga prošli, volim ga – on je veliki teniski znalac. Ipak, ono što je najvažnije u celoj toj priči jeste da poznaje Novaka”, kaže Ivanišević i dodaje:

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

“Ne treba Novaku sada neki novi trener, dok ga prvo upozna, ovaj (Novak) bi posle deset dana ‘poludeo’, a taj trener bi se pitao šta se događa. Moja teorija je – Balkanac može svakoga da trenira, ali Balkanca može samo osoba s ovih prostora. Marjan (Vajda) je Slovak, ali tu smo blizu, dok je Boris jako dobro s njim funkcionisao, pošto je teniski vrlo inteligentna osoba. Mnogo mu je pomogao”.

Zatim je obrazložio zbog čega je baš Zimonjić najbolje rešenje.

“Čuli smo se Ziki i ja, pričali smo i pre nego što sam saznao da ga je Novak pozvao, mislim da je Ziki perfektan za Novaka. Može mu pomoći i teniski, Novak sve zna, ali možda će mu istu stvar reći na drugačiji način, drugi pristup, što će biti osveženje za Novaka. Ziki poznaje Noletov mentalitet, bili su u Dejvis kup timu zajedno, Ziki je bio i selektor”, zaključio je Ivanišević.

