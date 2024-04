NOVAK ĐOKOVIĆ ZA KURIR: Veoma sam srećan zbog načina kako sam se osećao i igrao

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ MONTE KARLA: VUK BRAJOVIĆ

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Monte Karlu.

Srpski teniser je bio bolji od Rusa Romana Safiulina u dva seta (6:1, 6:2).

U izjavi za čitaoce Kurira, Novak se na početku zahvalio na opasci da ga je lepo videti ponovo nasmejanog na početku turnira u Monte Karlu, jer ta 2019. kada je u četvrtfinalu izgubio od Medvedeva – a tek 2015. i 2013. kada je osvajao ovaj turnir – zaista izgledaju vremenski veoma daleko.

Na pitanje da li bi mogao da identifikuje jedan aspekt svoje igra na šljaci po svom pozitivnom uticaju na ostale, i koliko bi mogao da bude važan za ostvarenje svih ciljeva na ovoj podlozi u aktuelnoj sezoni (misleći pre svega na Olimpijske igre u Parizu), Novak odgovara:

“Na šljaci se ne radi samo o jednom aspektu ili jednom udarcu koji može da promeni kurs meča koji igraš ili raspoloženje na terenu. Na žalost – ili na sreću, kako god želite to da posmatrate – u igri na ovoj podlozi mnoge stvari moraju da funkcionišu i da se međusobno dobro usklade: od kretnje, strpljenja, mogućnosti konstrukcije poena koja je potpuno taktički drugačija u odnosu na ostale podloge, tajminga izvođenja udaraca koji varira uz različiti odskok loptice… Morate da očekujete da ćete imati mnogo više razmena sa osnovne linije terena, da će biti mnogo više poena koji će vas fizički isrcpeti, da će uloga servisa biti značajno drugačija jer na šljaci on nije tako “veliko oružje” kao što je to slučaj sa drugim podlogama. Jednostavno, za šljaku morate da budete spremni u svakom aspektu vaše igre”, ističe Đoković .

“Jednostavno, to je šljaka, i iako sam ja svoje prve teniske korake napravio na tvrdoj podlozi na Kopaoniku – u Beogradu sam uglavnom trenirao na šljaci tokom svog detinjstva. Volim da igram na njoj, iako ona od mene uvek zahteva da “iskopam” svoju najbolju igru i dobro promislim o svakom udarcu i sa posebnom pažnjom pristupim svakom treningu. Šljaka zahteva veliku posvećenost, mentalnu i fizičku izdržljivost, i smatram da smo u protekle dve i po nedelje sa timom odradili sjajan posao na pripremnim treninzima”, kaže prvi igrač sveta.

“Veoma sam srećan zbog načina kako sam se osećao i igrao danas, i nezavisno od rezultata na ovom turniru osećam da stvari idu u dobrom smeru”, na noti optimizma završava razgovor za Kurir Novak.

Posle 70 minuta igre i prepuštena 3 gema 41. igraču sveta, nešto najbolje što smo od Novaka mogli da čujemo posle izjava da od Monte Karla ne očekuje previše – upravo su ove reči. Tih u zadovoljstvu, uz rastuće samopouzdanje, ono što je svaki ljubitelj sporta želeo da što pre vidi na njemu u teniskoj 2024. je da se (ponovo) dobro oseća na terenu, i da sa novom svežinom pristupa treninzima i mečevima.

Onda, držimo palčeve da tako nastavi i narednih dana i nedelja.

Na konstataciju predstavnika medija da je ovo možda bio jedan od najboljih mečeva koje je odigrao na Mastersima na šljaci, prvi igrač sveta i dvostruki osvajač turnira u Monte Karlu iz Srbije kaže:

“Odlično sam se osećao danas na terenu, i u tom smislu ne bih sporio vaše mišljenje. Ovo je bio svakako jedan od najboljih mečeva koje sam odigrao proteklih godina u Monte Karlu u više godina. Činjenica je da sam se proteklih 6-7 godina mučio u nastupima ovde, ali je ovaj meč tek početak turnira. Nastojaću da nastavim ono što sam ovde započeo, da održim fokus, jer me očekuju teži mečevi. Protiv koga god budem igrao sledeći – Musetija ili Fisa – biće izazovno, jer su oni drugačiji igrači od Safiulina. Šljaka je njihova osnovna podloga, vole da spinuju, veoma su pokretljivi i agilni na terenu”, kaže Novak na početku konferencije za medije.

“Dopada mi se kako sam igrao danas, lepo sam udarao loptu, postavljao se za udarce. Kvalitetno sam trenirao sa Nenadom Zimonjićem i mojim timom proteklih nedelja, i ono što je veoma važno – analizirali detaljno šta to nije valjalo u mojim nastupima na turnirima u ovoj godini. Ono što je važno napomenuti je da ne treba preterivati sa važnošću ove pobede jer je ovo tek jedan meč na početku turnira, ali smo svakako zadovoljni prikazanim tenisom danas”, smatra Đoković.

Upitan od strane italijanskih kolega da li možda ima neku bojazan što bi mogao da igra protiv još jednog Italijana u narednom meču (aludirajući na nedavne poraze protiv Sinera i Nardija), Novak je izričit:

“Ne bojim se nikoga, i zapravo bih se radovao da mi se ukaže prilika da ponovo igram sa Musetijem ovde u narednom kolu. On igra prelep tenis na šljaci, odlikuje ga sjajan jednoručni bekhend, izuzetno je brz i pokretljiv, i smatram ga za jednog od najboljih mladih igrača na turneji pred kojim je sjajna budućnost. Koristi dosta spina u svojim udarcima Sa druge strane, i Artur Fis je veoma kvalitetan i na svoj način opasan protivnik. Dopada mi se kako sam odigrao svoj prvi meč ovde u poređenju sa proteklim godinama, osećam se mnogo drugačije, spremniji, i željan sam da prikažem svoj najbolji tenis, ko god se nalazio sa druge strane mreže”, naglašava prvi nosilac turnira.

“Fis me donekle podseća na Sinera, jer su obojica izuzetno talentovani i obećavajući mladi teniseri. Šljaka je verovatno omiljena podloga obojici, vole da spinuju. Fis lepo razvija svoju karijeru i napreduje na rang listi, etablira se među najboljim teniserima iz Francuske, osvojio je svoj prvi ATP trofej u Lionu prošle godine, fizički je veoma jak i snažno udara iz forhenda. Ipak smatram da mogu svakog tenisera da pobedim na bilo kojoj podlozi kada igram svoj najbolji tenis i kada verujem u svoju igru”, kaže Đoković o mogućem meču protiv Fisa.

Kurir sport / Vuk Brajović