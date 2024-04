CICIPAS ŽUSTRO ODGOVORIO RAFI! Španac komentarisao njegovu izjavu, da bi Grk opet ispalio kao iz topa - "Nisam ovde da se kladim"

Stefanos Cicipas je pre početka turnira u Barseloni rekao da je Rafael Nadal jedan od glavnih favorita da osvoji titulu.

"Ne bi me iznenadilo da vidim Rafu u finalu Barselone, on je takvo nešto radio godinama unazad. Ono što on ima je taj takmičarski duh, taj vatreni tenis i kada uđe u taj svoj ritam, deluje da je nezaustavljiv. Mislim da je on i dalje najveći izazov na šljaci", rekao je Cicipas.

Nakon pobede nad Flavijom Kobolijem, Nadal se dotakao te izjave i rekao:

"Glupo je, da se razumemo, zna i on da nije tako", rekao je Nadal.

Ipak, Nadal je na šokantan način eliminisan od Aleksa de Minora, što je bio dovoljan razlog da se Cicipas ponovo dotakne te teme.

"Ne smeta mi da grešim, nisam ovde da se kladim ili prognoziram. Rafa je imao povrede u prošlosti, ali se uvek vraća, posebno u Barseloni. To je njegov omiljeni turnir. Video sam malo od tog meča. Rekao bih da smo favoriti De Minor, ja… Trojica, četvorica igrača", kazao je Cicipas.

