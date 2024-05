SINER FOKUSIRAN SAMO NA SEBE PRED POHOD KA PRVOM MESTU ATP LISTE: Pritisak je privilegija - sve je moguće u sportu

Od skoro sigurnog povlačenja sa Rolan Garosa – do današnje konferencije za medije u Parizu – Janik Siner je bio jedna od najvećih misterija pred početak ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Srećom, povreda kuka koja je prouzrokovala sve te nedoumice sada izgleda da je pod kontrolom, i osvajač Australijan Opena će se ovde boriti da postane prvi ATP broj 1 u istoriji iz Italije.

“Osećam se dobro na kuku, i iako možda nisam u idealnoj fizičkoj formi jer nije moguće činiti čuda za samo 10 dana, srećan sam što sam ovde. Mnogo mi je krivo što sam propustio za mene poseban turnir u Rimu. Čeka me veoma neugodan protivnik u prvom kolu (Jubenks) protiv koga sam igrao na Ju Es Openu, i nadam se da ću uspeti da vežem nekoliko dobrih treninga i postepeno dižem formu. Poslednji testovi kuka bili su izuzetno pozitivni, i nadam se da ću dobrim treninizma i nastupima adaptirati na ove posebne okolnosti I probiti mentalnu barijeru – iz dana u dan,”, prenosi nam drugi igrač sveta.

“Ovo je jedan od najvažnijih turnira u našem sportu, i zaista bih učinio sve što je moguće da na njemu nastupim”, uverava nas Siner.

“Pritisak je privilegija, i nije da često nisam pod različitim nivoima pritiska. Ne uzimam u obzir to što su za nekog očekivanja drugačija ako se radi o povredi, niti volim kada čujem da ljudi kažu da moram da pobedim ili da se plasiram u drugu nedelju turnira. Sve je moguće u sportu, i to je moj pristup. Važnije je biti srećan i siguran da sam sposoban da igram svoj najbolji tenis, makar bio i u ovakvom stanju. Nadam se da ću se zadržati na turniru duže nego prošle godine”, kaže Siner, koga je Altmajer šokantno eliminisao u drugom kolu 2023.

Igrati protiv Nadala pre 3 godine ovde bilo je izuzetno iskustvo za njega.

“Veoma teško je igrati protiv Nadala, ali ujedno i izuzetno iskustvo. Isprva mi je bilo čudno da se nalazim u situaciji da igram protiv jednog od najvećih svih vremena, ali to je ono što svakome od nas treba svake nedelje – da testiramo naše sposobnosti protiv najboljih. Jedino tako se može napredovati, razumeti šta treba činiti drugačije – ali i u mentalnom i fizičkom smislu. Rafa je jedna od najinspirativnijih osoba u sportu uopšte, i smatram se srećnim što imam priliku da ga ovde vidim i budem pored njega. Njegova strast je fenomenalna”, ističe Janik.

““Turnir izgleda dosta “otvoren” u pogledu favorita za njegovo osvajanje, ali se preterano ne osvrćem oko sebe da bih pratio šta se dešava u drugim timovima. Tu sam da uradim ono što je na meni, a na drugima je da dokažu koliko su sposobni i odgovore na svoja i tuđa pitanja u naredne dve nedelje. Mene interesuje samo to što je potrebno da bih igrao tenis na nivou koji je za mene poželjan, da budem spreman za izazov koji me čeka već u prvom kolu, i ne verujem u to da ima onih koji umeju da predskažu budućnost”, uz osmeh završava Siner.

(Vuk Brajović)