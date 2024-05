RAFA - DOBRO DOŠAO PONOVO NA ROLAN GAROS Nadal pred start Grend Slema: Nikada ne znate da li je to znak sreće ili nesreće...

Rafa – dobro došao ponovo na Rolan Garos!

Pomalo smešno zvuče uvodne reči na konferenciji za medije igrača koji je obeležio istoriju ovog turnira i koji bi verovatno imao tu čast da se centralni teren već preimenuje po njemu – da je Francuz.

Bilo kako bilo, 14-struki osvajač Otvorenog prvenstva Francuske ove godine nije ni među nosiocima, pa smo kao rezultat toga već u prvom kolu dobili najzanimljiviji meč sezone – Nadal protiv Zvereva. Šta je Rafa pomislio kada je saznao protiv koga će igrati, kakva je bila njegova reakcija?

„Možda je to i bilo očekivano, zar ne?“ pitanjem odgovara Španac, i nastavlja: „Kada niste među nosiocima, sve je moguće. Nikada ne znate da li je to znak sreće ili nesreće. Na papiru ovo nije najbolji žreb za mene (smeh) jer igram protiv jednog od najbolijh tenisera koji je upravo osvojio važan Masters. Šta da se radi, to je samo žreb – i uradiću sve što mogu da budem spreman!“

foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Da li je bilo neke dileme kod njega da možda neće igrati u Parizu?

„Ne, to nije bila tačna pretpostavka. I pored onakve eliminacije u Rimu, osećao sam da moja igra napreduje, i želeo sam samo da proverim kako bi to moglo da izgleda iz ugla mogućnosti na terenu, fizičkog i mentalnog stanja spremnosti. Zbog toga nisam odmah želeo da to komentarišem pred javnošću, znajući da ću morati malo bolje da osetim celu situaciju kako bih za koji dan bio siguran u želju za nastupom na Rolan Garosu. To sam i učinio, osećanje je bilo bolje i mentalna slika u tom pogledu pozitivna. Fizički se osećam mnogo bolje, imam sigurno manje stega nego što je bio slučaj pre nekoliko nedelja“, kaže Nadal, i osvrće se na najvažnije pitanje - da li će ovo biti njegov poslednji Rolan Garos?

„Kao što sam rekao i pre, velika šansa je da će ovo biti moj poslednji nastup ovde – ali to ne mogu 100% da vam sada potvrdim, i nadam se da me razumete. Prolazio sam kroz veoma težak proces oporavka posle teške povrede; dve godine traje ova patnja, ali se sada bolje osećam. Nisam neko ko potone zbog poraza tu i tamo, već pratim svoja osećanja – koja su svakako sada bolja nego pre mesec i po dana. Zbog toga na neki način ne želim da sa apsolutnom sigurnošću zatvorim vrata jer – naprosto – još uvek uživam u igranju tenisa, kao i u prisustvu moje porodice na turneji. Takođe postoji i treći faktor – a to je da nisam bio u poziciji da testiram svoj nivo igre u zdravstvenom stanju koje je mnogo bolje nego što je bivalo u prethodnom periodu. Zato vas molim da mi date malo više vremena, jer ću možda za mesec i po dana reći da ovako više ne mogu – ili ne. Ne mogu da garantujem da sam ovde sada poslednji put, ali na neki način za to postoji visok stepen izglednosti“, jasan je Nadal.

Šta osećate u ovom trenutku, a pogotovo što vas gleda i vaš sin?

„Nisam siguran da me gleda tako kao što i vi, nije on još svestan toga“, uz smeh odgovoara Rafa. „Uživam u mom svakom boravku ovde, podršci koju osećam od svih koja mi daje neizmernu emotivnu snagu – a to se ne zaboravlja. Dobro sam trenirao, možda i po prvi put bez fizičkih stega što me ohrabruje. To svakako ne znači da ću briljirati u ponedeljak, i mislim da će biti veoma teško odigrati dobro kada niste bili u prilici da nastupate na željenom nivou toliko dugo. Ipak, ovo mesto je bilo čudesno za mene, ovde su se dešavale nezamislive stvari – i ako u srcu nemam nade da ću učiniti nešto lepo i ove godine ovde – ne bih bio pred vama. Motivisan sam i imam barem malo nade da ću igrati dobro“, naglašava on.

foto: R4924_italyphotopress / imago sportfotodienst / Profimedia

A onda – jedno zanimljivo pitanje koje se zapravo odnosilo na Đokovića: Da li je Nadal ikada razmišljao da diže formu pred Rolan Garos igrajući na nekom drugom turniru u nedelji pred njegov početak?

„Radio sam i ja to, ali baš davno“, uz osmeh kaže Nadal, i nastavlja: „Ovoga puta sam želeo da dođem ranije u Pariz, jer su za mene trenutno treninzi ovde prioritet. U mom slučaju ne verujem da bi mi igranje u Ženevi značajno popravilo šanse za ono što me ovde očekuje. Ono što mene najviše podstiče je motivacija, stvari koje radim a da mi donose pozitivne vibracije i osećanja. Upravo su treninzi ovde ono što mi pruža ono što mi treba, a ne nužno nastup na nekim drugim događajima. Meni su najvažnija lična osećanja“, ističe on.

Da li je sam boravak ovde kod njega proizveo to da se i fizički bolje oseća, da jače udara lopticu nego pre?

„Ne, nažalost, to nije ta vrsta magije – ali je istina da se osećam bolje, što je sigurno rezultat svega što smo radili sa tim ciljem na umu. Radio sam na tome da pokrenemo i održimo proces poboljšanja, i iako je on bio isprekidan usled raznih realnih okolnosti u tim trenucima – tu smo gde smo danas. Drago mi je što sam sebi pružio šansu da opet igram na Rolan Garosu, pa ćemo sada istraživati situaciju zajedno. Na treninzima se osećam takmičarski, uživam u igri – i iako možda nemam ono što sam imao u takimčarskim mečevima pre, na treninzima osećam da mogu da igram na željenom nivou protiv bilo koga. Eto, neka to bude dovoljno za nadu“, uz smeh nam prenosi Nadal.

„Želim da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim svima na toliko lepih gestova pažnje ovde – igračima, organizatorima, turnirima, teniskoj i sportskoj zajednici. Ponosan sam na svoj pozitivni legat ovde, iz ljudske perspektive – a ne nužno iz ugla rezultata i uspeha. Srećan sam i zbog toga što širom sveta srećem ljude koji se raduju da me vide. Svi oni sa kojima smo svakodnevno na turneji se odlično poznaju, i koji jasno prepoznaju nečije ljudske kvalitete; u mom slučaju, to je poseban razlog za ponos. Ponosam sam što doživljavam toliko puno toga lepog na putovanjima od ljudi koji se iskreno raduju da me tamo vide, i u tome uživam“, govori nam o svojim utiscima iz ovog dela karijere Rafa.

„Ne osećam anksioznost pred početak turnira, već sam usredsređen na to da odigram dobro“, objašnjava ono kako se trenutno oseća Nadal. „Možda mi se ponovi katastrofa iz Rima, jer je ovo najteže moguće prvo kolo za mene – i tu mogućnost ne želim da krijem. Ono što osećam i imam na umu trenutno je ipak značajno drugačije, jer igram mnogo bolje i smatram da imam razloga sebi dati šansu da budem više konkurentan. Ne znam da li će to biti dovoljno jer dugo nisam igrao na tri dobijena seta, protiv ovako jakih protivnika – i pretpostavljam da su to univerzalna pitanja za mene i za vas. Odgovor stiže u ponedeljak, a sve ostalo je samo priča. Ono što je meni bitno je kako se osećam – a osećam se bolje i želim da uživam u tom meču. Voleo bih da sam izazvan da odgovorim na ovaj nivo takmičarskog tenisa kasnije u žrebu, ali tako sada stoje stvari. Moram da budem spreman od samog početka, i videćemo kako će to izgledati“, zaključuje svoje obraćanje medijima Nadal.

(Vuk Brajović)