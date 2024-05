"MNOGIMA JE BEZVEZE ŠTO JE NOVAK SRBIN..." Hrvati pitali legendarnog Mekinroa o Đokoviću, evo šta im je odgovorio!

Legendarni američki teniser, Džon Mekinro, govorio je o Novaku Đokoviću i njegovoj trenutnoj situaciji.

Čuveni Amerikanac je pitanja o najboljem teniseru sveta dobio tokom intervjua za hrvatski portal "Index". Pred prvo kolo Rolan Garosa Mekinro je govorio o razlozima zbog kojih veliki broj navijača ne voli Đokovića.

"Meni se uvek sviđao, ali Novaku nije lako, upoređuju ga sa Federerom i Nadalom, koje svi vole i teško je nositi se sa tim. Osim toga, on dolazi iz Srbije, a nekima je to bezveze. Puno je razloga, ima i taj razmetljivi stav... Ali, sve je to iskoristio kao motivaciju da bolje igra i više pobeđuje, što mu je najveći kvalitet, ne znam kako je to uspeo. Možda ga sad ne vole, ali za pet ili deset godina svi će ga voleti i govoriti kako im Novak nedostaje, pa eto, barem se tome može radovati", rekao je Mekinro za portal "Index".

Novak je nedavno prekinuo višegodišnju saradnju sa Goranom Ivaniševićem.

"Nisam siguran zašto se završilo, nisam ni sa jednim od njih razgovarao o tome, ali voleo bih da Goran ostane u sportu, uvek mi je bio jedan od najdražih igrača".

foto: Screenshot

Posle rastanka sa čuvenim hrvatskim teniserom, na Novakovim treninzima često je bio prisutan Nenad Zimonjić, ali Mekinro smatra da najboljem na planeti možda i nije potreban trener.

"Ne znam gde je mentalno i da li mu treba trener, očigledno za Rolan Garosu ne treba. Sad igra samo na turnirima koje želi da osvoji, čini mi se da na ostalima nije bio dovoljno angažovan. Niko ne želi da gubi, ali on gleda širu sliku. Mislim da će uzeti novog trenera, ali ne znam ko će to biti. Da ga ja treniram, pre meča bih mu rekao "srećno" i to je sve što treba od mene. Eventualno mu je potreban neko da ga drži fokusiranim i motivisanim, ne neko ko će da ga trenira. On sve pomno analizira, siguran sam da se iza kulisa nešto odvija što niko od nas ne zna. Možda je shvatio da zna više od trenera i da mu nije potreban", zaključio je Amerikanac.

Kurir sport / Index

Bonus video:

00:22 Trening Novak Đoković Košutnjak