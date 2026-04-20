Slušaj vest

U Madridu se održava još jedna godišnja dodela nagrade Laureus za najbolje sportiste iz sveta sporta predviđene za prethodnu godinu. Ovde je voditelj i srpski teniser Novak Đoković.

Nagradu za najboljeg sportistu 2025. godine je dobio Karlos Alkaraz! Mladi Španac je tako bio najbolji u veoma jakoj konkurenciji koju su činili još jedan teniser Janik Siner, onda fudbaler Osman Dembele, atletičar Armand Duplantis, moto vozač Mark Markez i biciklista Tadej Pogačar.

Karlos Alkaraz na Australijan openu 2025/26

Tokom prethodne godine je Alkaraz uspeo da osvoji Rolan Garos i Ju-Es Open, dok je bio u finalu Vimbldona, a na Australijan openu je igrao četvrtfinale. Tokom godine je odigrao 80 mečeva u singlu i pobedio je 71 put, dok je devet puta poražen.

Osvojio je turnir u Roterdamu, Monte Karlu, Rimu, osvojio je Kvins Klab, Rolan Garos, Sinsinati, Ju Es Openi Tokio, dok je bio u fnialu Završnog mastersa.

BONUS VIDEO: