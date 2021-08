SA SRPSKIM INATOM SE NE TREBA IGRATI! Vaterpolisti Srbije: Velika pobeda za nas, idemo s osmehom u finale!

"Hvala Bogu i momcima što su izdržali u bazenu, ovaj kraj je bio... Ne bi mogao da se napiše bolji scenario zaista. Imamo dan pred sobom da se odmorimo i dobro analiziramo Grke. Igrali su odlično turnir, ali posle ovakve pobede verujem da ćemo se mi pitati više o zlatnoj medalji", rekao je Prlainović za Radio-televiziju Srbije.

Srbija je do pobede nad Španijom (10:9) došla 26 sekundi pred kraj, a vaterpolista Strahinja Rašović ocenio je da ih je spasao timski duh.

"To što smo verovali, iz minusa se vraćali, neću ništa neke spoljne faktore da komentarišem. Do samog kraja smo igrali, držali se kao tim, pobedili i ušli smo u finale Olimpijskih igara. To je najbitnije", istakao je Rašović.

Vaterpolista Filip Filipović izjavio je da su zaista pokazali timski duh i dušu ekipe, kao da se sa "srpskim inatom ne treba igrati".

"Ono što smo pokazali večeras, a to je zaista timski duh, pokazali smo dušu ekipe i pokazali smo da sa srpskim inatom ne treba se igrati. Zamislite kako je kad 20.000 ljudi navija protiv Novaka Đokovića. Nadam se da ovi Španci iskreno to nisu gledali i drago mi je zbog toga", rekao je Filipović.

Prema njegovim rečima, taj inat se najbolje vidi kada su "svi protiv vas".

"Vodili smo se time, verovali smo pre svega u ekipu i u pobedu. Hvala Srbiji što veruje u nas do kraja. Mi imamo još jednu utakmicu do kraja, ovu moramo što pre da zaboravimo, jer mislim da nismo došli ovde da bi igrali samo finale", izjavio je Filipović.

Selekcija Srbije braniće olimpijsku zlatnu medalju, a meč protiv Grčke na programu je u nedelju u 9.30.

Beta