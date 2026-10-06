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Dugogodišnje prijateljstvo i poslovna saradnja između Jelene Karleuše i njenog producenta Zorana Birtaševića doživeli su kraj.

Da je njihov odnos završen, potvrdila je i sama pop diva tokom gostovanja u jutarnjem programu televizije Pink kod Gordane Uzelac, kada je kratko i jasno poručila da je između nje i Zorana „kraj“.

Nedugo nakon njene izjave usledio je potez Birtaševića koji nije prošao nezapaženo. Zoran je sa društvenih mreža uklonio zajedničke fotografije sa Jelenom, čime je dodatno podgrejao priču o definitivnom prekidu odnosa koji je godinama važio za jedan od najčvršćih na estradi.

Foto: Printscreen

Njih dvoje su godinama bili gotovo nerazdvojni, a Birtašević je bio uz Karleušu kako poslovno, tako i privatno, zbog čega je vest o njihovom razlazu izazvala veliku pažnju javnosti.

Početkom jeseni na društvenim mrežama i platformama počele su da kruže glasine o ozbiljnoj krizi i prekidu kontakta između njih dvoje. Jelena se oglasila putem X-a uz zagonetnu poruku o "periodu velikog čišćenja od krpelja, pijavica, zmija, hijena i lešinara", ne navodeći direktno imena.

U jeku najveće medijske prašine, dok je boravila u Milanu, Karleuša se oglasila na mreži X navodeći da je „mnogobrojnih bolesnih gluposti napisano“ i da nikakvih otimanja nije bilo, uz poruku: „Uživajte u vašim lepim životima, u mojim pesmama...“

Jelena potvrdila KRAJ

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

- Jesam, prekinula sam saradnju i ne znam zašto ljudima to moje karmičko čišćenje smeta. Mnogi ljudi imaju sličnosti sa gmizavcima i tako dalje, moje čišćenje od pogrešnih ljudi počelo je već godinama unazad. Došla sam u situaciju da zbog mojih stavova ostanem bez mnogih saradnika i prijatelja, mada to nisu prijatelji.

Ipak, ne želi jasno da otkrije zbog čega je prekinula saradnju sa Birtaševićem.

- Nisam ja to nikad izjavila, sve što je vezano za moj poslovni i privatni momenat, ja nisam dužna da objašnjavam fanovima.

Ipak, ono što se danima piše na mrežama, Jelena je demantovala.

- Piše se puno neistina i laži, ogroman protok surove energije, pozitivne i negativne.

"Kreće sa saradnjom sa novim ljudima"

1/7 Vidi galeriju Zoran Birtašević i Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ostaću pri tome da krećem sa novim timom producenata. Možda će zvučati surovo, ali svi su oni ljudi koje ja angažujem i koji su zamenjivi.

Kako je navela, mnogi su pomislili da su "veći" od nje, zbog čega su odmah odstranjeni.

- Saradnici koji pomisle da su oni ja, da sam ja zapravo tu zbog njih. Ja sam ta koja prodaje priču, koja prodaje magiju. Ako ja kažem više NE, onda je više NE!