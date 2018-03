DUŠANKINA POTRESNA PRIČA KOJA JE RASPLAKALA SRBIJU: Imala je NESNOSNE bolove, saznala je da ima rak jajnika, a onda je izgubila posao jer mora na HEMOTERAPIJU

Dušanka Mirjanić u rijaliti "Parovi" u svojoj Ispovesti" ispričala je kako je izgubila zdravlje, posao i budućnost.

Dušanka nije okolišala, nego je odmah počela da priča o danu kada je osetila prve bolove i šta joj se tada sve izdešavalo.

"Čistila sam u banci. Tokom smene mi je pozlilo ali mi je šefica rekla samo da se umijem i nastavim raditi. Imala sam nesnosne bolove u stomaku, pa sam rekla šefici da ne mogu više i da odmah pozove hitnu. U hitnoj su me odvezli odmah na ultrazvuk, gde su videli samo tečnost u stomaku, pa su pomislili da mi je puklo slepo crevo. Odmah nakon toga sam bila operisana, jer je pukla cista na jajniku, nisu znali šta je ali su posumnjali na tumor. Posle 10 dana se utvrdilo da je maligni karcinom. On je bio samo na jajnicima. Nakon toga sam imala drugu operaciju, gde mi je izvađen i drugi jajnik. 5. aprila čekam kontrolu na kojoj će se videti da li sam uspešno izlečena", rekla je Dušanka i na samom startu dirnula sve.

Ona je otkrila da je ostala bez posla čim je saznala da boluje od tumora.

"Posle operacije sam bila pet dana u bolnici. Rana je lepo zarasla, a bolove nisam imala. Mislila sam da je to to, i da neću više imati problema. Međutim, 26. sam dobila poziv od doktora da ponovo dođem na snimanje, i odmah sam znala šta je i da nije dobro. Posao sam izgubila kada su saznali da treba da idem na hemoterapiju. Saznali su za to i odbili da mi produže ugovor", rekla je Dušanka.

