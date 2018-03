NE ŽALI NOVAC: Saša Popović se nakon pljačke kuće odlučio na drastičan potez!

Pre nekoliko nedelja opljačkana je kuća direktora Grand produkcije Saše Popovića. Kako se pisalo u medijima, tom prilikom je odneto više stvari- od skupih satova, preko pištolja njegove supruge, do određenih papira.

Nakon svega, Saša je odlučio da povuče drastičan potez i angažuje privatnu detektivsku agenciju iz inostranstva kako bi ispitala dodatno ceo slučaj, a za to nije žalio novca.

"Saša nije neko ko se u kriznim situacijama prepušta panici i kuknjavi, već je navikao da brzo razmišlja i dolazi do rešenja. Iako ima puno poverenje u policiju, razmišljao je da li i on može da da doprinos istrazi, pa se konsultovao sa nekoliko poslovnih ljudi koji su mu bliski. Oni su mu rekli da postoji detektivska agencija u kojoj rade vrhunski profesionalci, koja nije nimalo jeftina, ali je veoma efikasna, i da bi oni mogli da mu pomognu da sazna ko ga je tipovao, jer je to ono što njega, ali i Suzanu, najviše zanima. Oni imaju uzak krug prijatelja i nema mnogo ljudi koji njima ulaze u kuću, zato je za njih prava enigma ko je lopovima rekao za sef sa skupocenim satovima, nakitom, dokumentima i pištoljem", rekao je izvor za naš list i dodao da Popović smatra da će na ovaj način pomoći i policiji.

"Svako saznanje do koga budu došli privatni detektivi iz inostranstva, Saša će odmah izneti nadležnima u MUP-u. On veruje da su ovako veće šanse da se slučaj reši, zato mu nije bilo žao da izdvoji značajnu sumu za to. Optimista je i sada čeka prve rezultate", naglašava izvor blizak Popoviću.

O pljački vile na Bežanijskoj Kosi kružile su razne informacije- od toga da je vrednost ukradenih stvari oko 100.000 evra, do toga da su ga opljačkali bliski ljudi koji su znali gde se šta nalazi u kući.

