(FOTO) PEVAČICA OBJAVILA FOTKU TEK ROĐENOG SINA: Evo koje ime mu je dala!

Cao drugari, ja sam Uroš, Brankov tek rodjeni bata i najvise volim da se ususkam kod mamice, uhvatim je cvrsto za prstice i sikim ☺️😇🤱🏻 Rodio sam se 18.marta, tezak 4.9kg i svi me zezaju da mogu vec u 1.razred 😄☺️ Samo sam hteo da vas pozdravim sve, pa se vidimo uskoro 🤗😇💙💙💙💙💙💙

A post shared by DARIA (Stanojevic) Vujovic 🎶🎤🎶 (@d_a_r_i_a__official) on Mar 25, 2018 at 7:18am PDT