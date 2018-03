ON JE KUM PRIJI I FILIPU I VEĆ JE SPREMIO POKLON: A sad otkrio koji im je SAVET dao pred samo venčanje!

Aco Pejović ne krije radost što će biti kum koleginici koju jako poštuje, pa je otkrio detalj koji dosad nije podelio sa javnošću.

Aco Pejović naveo je da mu je jako drago što je Aleksandra Prijović odabrala njega da joj bude svedok na venčanju sa sinom Slobodana Bobe Živojinovića.

"Već nekoliko godina mi se oslovljavamo s kume, pa sam predosećao da će me Aleksandra to pitati, ali kada je to i učinila, srce mi je bilo prepuno. Kumstvo nije mala stvar. Posebno mi je drago što ću kumovati ljubavi dvoje divnih ljudi za koje verujem da će imati blistavu, zajedničku budućnost i brak za primer", rekao je Pejović, pa dodao da će poznatom paru pomoći pre nego što izgovore sudbonosno "da", i to savetima.

"Na osnovu svog iskustva, posavetovaću ih da brak zasnuju prvenstveno na ljubavi, a zatim da ga razvijaju uz kompromis i toleranciju. Verujem da nam tek predstoje razgovori na temu braka i porodice", istakao je Aco.

Kurir.rs/Stori/Foto Vladimir Šporčić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) POPLAVELI OD HLADNOĆE Aleksandra Prijović i Aco Pejović promrzli na snimanju spota

Kurir

Autor: Kurir